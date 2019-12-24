Сильний сніг та скажений вітер: частину України закрутить заметіль. Карта

В Україні у вівторок, 24 грудня, місцями очікується істотне погіршення погодних умов.

Так, по всій Україні часом прогнозується дощ, на крайньому заході значний, у Карпатах сильний сніг, хуртовина. Вітер південно-східний, у західній частині північно-західний, 7-12 м/с, у Карпатах місцями пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 1-6° тепла, вдень 3-8°, у Карпатах протягом доби 0-5° морозу.

Снігопад в Україні Ілюстрація

У Києві 24 грудня також прогнозується дощ. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі 3-5° тепла, вдень 5-7°.

Народний синоптик Наталія Діденко попередила, що 24 грудня в Україні у більшості областей буде дощова погода, обумовлена циклоном "Алітон".

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Всесвітня метеорологічна організація ООН заявила, що нинішнє десятиліття може стати найспекотнішим за всю історію.

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