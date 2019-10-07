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7 жовтня • оновлено в 18:06
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Сильні заморозки: в Україні різко погіршиться погода

3.7т Читати матеріал російською

В Україні 7-9 жовтня прийде справжня зима. Температура повітря знизиться нижче 0 градусів.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС. Заморозки очікуються не тільки на ґрунті, а й у повітрі.

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"За даними Укргідрометцентру, вночі 7-9 жовтня у північних, західних і центральних областях сильні заморозки в повітрі 0... -5°, 7 жовтня у південних і східних областях на поверхні ґрунту заморозки 0... -6°", – зазначено у повідомленні.

Уночі 7-9 жовтня в Києві очікуються сильні заморозки в повітрі 0... -3°.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше синоптики попередили про морози в Україні. У понеділок очікується до -3 градусів.

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Тема
Прогноз погоди
Місце
Україна
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