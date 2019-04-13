Сильні заморозки і дощі: українців чекає серйозне похолодання

В Україні очікується різке похолодання, весняна погода відступить.

Про це повідомляють "Українські новини" з посиланням на Гідрометцентр. У неділю, 14 квітня, в Києві прогнозують хмарну погоду, без опадів, заморозки на поверхні грунту до -5, вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі від +2 до +4 градусів, а вдень від +7 до +9 градусів.

"На заході України мінлива хмарність, без опадів, сильні заморозки в повітрі 0...-3, вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +2...-3 градуси, вдень +7...+12 градусів. У Карпатах без опадів, температура вночі +2...-3 градуси, вдень +1...+6 градусів. У Моршині та Трускавці вночі -1...+1 градус, удень +10...+12 градусів, у Сваляві вночі -1...+1 градус, вдень +13...+15 градусів", - сказано в повідомленні.

На півночі України хмарно з проясненнями, без опадів, заморозки на поверхні ґрунту 0...-5, вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +1...+6 градусів, удень +6...+11 градусів.

У центрі України хмарно з проясненнями, вночі без опадів, вдень місцями дощ, вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +2...+8 градусів, вдень +11...+16 градусів, у Черкаській і Полтавській областях +9...+14 градусів.

"На сході України хмарно з проясненнями, вночі без опадів, вдень невеликий дощ, вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +3...+8 градусів, вдень +12...+18 градусів. На півдні України хмарно з проясненнями, дощ, вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +4...+9 градусів, вдень +11...+17 градусів, у Херсонській і Запорізькій областях до +18", - розповіли синоптики.

У Криму хмарно з проясненнями, дощ, вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +4...+9 градусів, вдень +12...+17 градусів. У Ялті дощ. Температура вночі +6...+8 градусів, вдень +14...+16 градусів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні з 13-го по 14 квітня прогнозуються субкомфортні погодні умови, які можуть бути небезпечними для здоров'я людей.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram