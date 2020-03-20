У суботу, 21 березня, в Україні очікується різке похолодання і рясні опади. Солнечная погода порадує тільки схід країни.

Про це свідчать дані Укргідрометцентру. Погіршення погодних умов буде викликано антициклоном Юрген.

У середньому температура у країні складе від 3 до 13 градусів тепла вдень, а вночі – від 1 до 6 градусів із позначкою плюс.

Всі регіони накриють дощі. Без опадів обійдеться лише в Донецькій і Харківській областях.

На заході очікується сильний дощ із мокрим снігом і температурний максимум +6.

Найтепліше буде в Херсонській області – там прогнозують +13. В інших південних областях до +11.

На півночі і в центрі – дощі і до +10.

Сильні дощі і сніг: Україну накриє антициклон minsknews.by

Так, у Запорізькій і Херсонській областях вдень очікується дощ, а у всіх інших регіонах – сильний дощ і вдень, і вночі.

У центральних регіонах – Полтавській, Черкаській та Кіровоградській областях – дощитиме і до +10. У Дніпропетровській – стовпчики термометра покажуть +11.

Всі західні області очікують дощі зі снігом. Вночі температура повітря складе +3, вдень до +6.

Погода в Україні 21 березня Скріншот

На півночі країни – в Чернігівській і Сумській областях – буде +7 із дощем і мокрим снігом.

У Києві 21 березня очікується сильний дощ, можливий мокрий сніг. Вдень температура повітря складе від 3 до 7 градусів, вночі – від 3 до 5.

Погода в Києві 21 березня Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше народний синоптик Володимир Деркач дав свіжий прогноз погоди до кінця березня в Україні.

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