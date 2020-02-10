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11 лютого • оновлено в 03:40
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"Ми тут, щоб зупинити війну": в мережу потрапило сильне відео з воїнами ЗСУ на Донбасі

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У мережі показали позицію українських захисників біля населеного пункту Новотишківка Луганській області, де щодня відбуваються обстріли з боку російських окупантів.

Ролик опублікував у Facebook фонд "Повернись живим" (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

"Стріляють із села. З трансформатора, за туманом не видно. Працюють по нас. Там їх окопи. Стріляють і перемир'я не хочуть. Так протягом дня через 2-3 години. Такого, щоб день не стріляли, не буває. Буває, в нічний час більш активні, ніж вдень. Даємо відповідь, якщо є загроза життю", – розповів один із воїнів.

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"Ми міцнішаємо, а вони слабшають!" Воїни ЗСУ яскраво звернулися до російських окупантів

Сильні кадри з воїнами ЗСУ на Донбасі потрапили в мережу

Сильні кадри з воїнами ЗСУ на Донбасі потрапили в мережу

Скріншот із відео

Український захисник поділився також особистою мотивацією участі у війні за незалежність: "Дав присягу на вірність народу і прийшов сюди. Як і всі інші. Ми всі прийшли сюди заради одногозупинити війну тут, Донбас повернути, Луганську область. Тут половина звідти служить".

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Збройні сили України потрапили до престижного рейтингу армій світу видання Global Firepower.

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Автор
Ірина Кулініч
Теми
Війна на Донбасі Операція Об'єднаних сил на Донбасі
Місце
Україна
Теги
ООС Збройні сили України Донбас Новини Донбасу
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Mega Death
Mega Death
Когда эти ребята увидят солнцепеки и хризантемы, их уверенность исчезнет
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Kuksov Micha
Kuksov Micha
Чует кошка, чьё мясо сьела... потому и морду прячут!
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Фантомаск Разбушевальцман
Фантомаск Разбушевальцман
газ был 600 ,стал 6000 ,где логика,и так все остальное.за что ?
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