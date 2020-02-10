"Ми тут, щоб зупинити війну": в мережу потрапило сильне відео з воїнами ЗСУ на Донбасі

У мережі показали позицію українських захисників біля населеного пункту Новотишківка Луганській області, де щодня відбуваються обстріли з боку російських окупантів.

Ролик опублікував у Facebook фонд "Повернись живим" (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

"Стріляють із села. З трансформатора, за туманом не видно. Працюють по нас. Там їх окопи. Стріляють і перемир'я не хочуть. Так протягом дня через 2-3 години. Такого, щоб день не стріляли, не буває. Буває, в нічний час більш активні, ніж вдень. Даємо відповідь, якщо є загроза життю", – розповів один із воїнів.

Сильні кадри з воїнами ЗСУ на Донбасі потрапили в мережу Скріншот із відео

Український захисник поділився також особистою мотивацією участі у війні за незалежність: "Дав присягу на вірність народу і прийшов сюди. Як і всі інші. Ми всі прийшли сюди заради одного – зупинити війну тут, Донбас повернути, Луганську область. Тут половина звідти служить".

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Збройні сили України потрапили до престижного рейтингу армій світу видання Global Firepower.

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