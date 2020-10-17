Україну накриють сильні магнітні бурі, пік припаде на день виборів

Анна Паскевич Суспільство 20:53, 17.10.2020 Оновлено: 21:09, 17.10.2020

У період з 21 до 29 жовтня Землю накриють потужні магнітні бурі.

Так, згідно з прогнозом фахівців Лабораторії рентгенівської астрономії Сонця, ФІАН, магнітосфера нашої планети буде збудженою вже 20 жовтня, а 21 числа почнеться магнітний шторм.

Найпотужніший його удар очікується 25 жовтня, у день місцевих виборів в Україні, після чого ще кілька днів геомагнітне поле Землі буде неспокійним.

Вчені попереджають, що в найближчому майбутньому магнітні бурі стануть все більш частим явищем. Сонце вступило в новий 11-річний цикл, активність зірки стала рости.

Пік магнітної бурі доведеться на 25 жовтня
скрbншот / tesis.lebedev

Найбільше схильні до впливу магнітних бур метеочутливі люди. У них можуть спостерігатися такі симптоми, як головний біль, перепади тиску, занепад сил, порушення в роботі серцево-судинної системи, безсоння, біль у суглобах, депресія та інші.

Щоб не потрапити під негативний вплив магнітних бур, варто дотримуватися простих рекомендацій лікарів, таких як:

  • 8-годинний здоровий сон;

  • часті прогулянки, але не на відкритому сонці;

  • виконання ранкової зарядки: це покращує кровообіг, знімає стрес;

  • контрастний душ;

  • пити не менше двох літрів води на день;

  • пити трав'яний чай;

  • не пити кави;

  • не їсти гостру й жирну їжу;

  • робити дихальну гімнастику;

  • виключити стресові ситуації;

  • відмовитися від куріння й алкоголю.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше NASA показало найдокладніші в історії фото Сонця.

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