Сили закінчуються, – українська лікарка про болісну боротьбу з COVID-19

Лікарка-ендокринологиня з Закарпатської ендоклініки Яна Свердлюк розповіла про болісну боротьбу з коронавірусом (COVID-19).

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Як написала вона в Facebook, світ розділився на дві точки зору – "що COVID-19 існує і він небезпечний" та "що COVID – це всесвітня змова".

"Ми і раді би вже, щоб ця так звана змова закінчилася, але кількість і важкість пацієнтів не зменшується", – зазначила лікарка.

За її словами, молодий чоловік в кисневій масці, задихаючись, питає: "Я буду жити?"

"Сльози заливають маску і дихання бракує вже лікарям… Він теж не вірив… Третя зміна пройшла, нічого не змінюється… Сили реально закінчуються…" – підкреслила Свердлюк.

Будні лікарів, які борються з COVID-19 Facebook Яни Свердлюк

Будні лікарів, які борються з COVID-19 Facebook Яни Свердлюк

Будні лікарів, які борються з COVID-19 Facebook Яни Свердлюк

Будні лікарів, які борються з COVID-19 Facebook Яни Свердлюк

Будні лікарів, які борються з COVID-19 Facebook Яни Свердлюк

Будні лікарів, які борються з COVID-19 Facebook Яни Свердлюк

Скрін Facebook

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше лікарка вразила мережу фото після важкої роботи.