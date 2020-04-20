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20 квітня • оновлено в 04:21
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Сила в єдності! Історик озвучив вірний спосіб перемогти пандемію коронавірусу

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Людству необхідно об'єднатися та разом протистояти коронавірусу. Коли всі країни працюватимуть спільно, тільки тоді ми побачимо позитивний результат.

Про це в інтерв'ю OBOZREVATEL розповів російський історик Андрій Зубов. За його словами, головний досвід цієї пандемії – ніяке ХХI століття нас ні від чого не захищає. У найбільш розвиненій країні світу – у США, помирає понад дві з половиною тисячі осіб у день.

"І там нічого не можуть зробити при всій своїй неймовірно розвиненій технології, цивілізації й організації суспільства. Зрозуміло, що якби вони взагалі нічого не робили, то смертність була б іще набагато вище, але і зараз вона велика і її зростання зупинити поки не можуть. Людина – не всесильна, це істина, яку ми повинні пам'ятати. І ця пандемія нам про це ще раз нагадує – ми не всесильні, а значить, ми маємо більш уважно і дбайливо ставиться до іншої людини", – підкреслив Зубов.

Сила в єдності! Історик озвучив вірний спосіб перемогти пандемію коронавірусу

"Сила людей не в відокремленості один від одного, а в спільній дії на добро. Якщо ми будемо так спільно діяти – це єдиний шанс із мінімальними втратами цю пандемію подолати", – додав історик.

Як повідомляв OBOZREVATEL, від пандемії коронавірусу страждають перш за все розвинені країни. Це пов'язано як з високим рівнем достатку населення, так і з щільністю його проживання.

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Автор
Тимур Григоренко
Тема
Ексклюзив
Місце
Україна
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