Сила і міць: танкісти ЗСУ влаштували видовищний "двіж" на Донбасі. Відео

У зоні проведення Операції Об'єднаних сил на Донбасі пройшли масштабні навчання танкістів Збройних сил України.
Як повідомляється на сторінці штабу ООС у Facebook, в ході інструкторсько-методичного заняття відпрацьовувалися дії посиленого танкового батальйону однієї з механізованих бригад (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).
Бійці вдосконалювали свої навички з усіх наступальних тактичних елементів.
Навчання танкістів ЗСУ в зоні ООС
Скріншот відео
Навчання танкістів ЗСУ в зоні ООС
Скріншот відео
Навчання танкістів ЗСУ в зоні ООС
Скріншот відео
Як повідомляв OBOZREVATEL:
в Міжнародному центрі миротворчості та безпеки у Львівській області розпочалися військові навчання Rapid Trident-2019.
У навчаннях беруть участь понад три тисячі українських військових. Більшість з них – представники гірсько-штурмової бригади Сухопутних військ ЗСУ, також багато військових мають досвід в зоні АТО і ООС.
Раніше ЗСУ взяли участь у міжнародних навчаннях Combined Resolve 12 в Німеччині. Там вони викликали справжній фурор серед країн-членів НАТО своєю майстерністю і високим рівнем бойової підготовки.
Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!
Читайте всі новини по темі "Операція Об'єднаних сил на Донбасі" на сайті "OBOZREVATEL".