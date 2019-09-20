Сила і міць: танкісти ЗСУ влаштували видовищний "двіж" на Донбасі. Відео

У зоні проведення Операції Об'єднаних сил на Донбасі пройшли масштабні навчання танкістів Збройних сил України.

Як повідомляється на сторінці штабу ООС у Facebook, в ході інструкторсько-методичного заняття відпрацьовувалися дії посиленого танкового батальйону однієї з механізованих бригад (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Бійці вдосконалювали свої навички з усіх наступальних тактичних елементів.

Навчання танкістів ЗСУ в зоні ООС Скріншот відео

Навчання танкістів ЗСУ в зоні ООС Скріншот відео

Навчання танкістів ЗСУ в зоні ООС Скріншот відео

Як повідомляв OBOZREVATEL:

в Міжнародному центрі миротворчості та безпеки у Львівській області розпочалися військові навчання Rapid Trident-2019.

У навчаннях беруть участь понад три тисячі українських військових. Більшість з них – представники гірсько-штурмової бригади Сухопутних військ ЗСУ, також багато військових мають досвід в зоні АТО і ООС.

Раніше ЗСУ взяли участь у міжнародних навчаннях Combined Resolve 12 в Німеччині. Там вони викликали справжній фурор серед країн-членів НАТО своєю майстерністю і високим рівнем бойової підготовки.

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