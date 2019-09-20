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20 вересня • оновлено в 17:32
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Сила і міць: танкісти ЗСУ влаштували видовищний "двіж" на Донбасі. Відео

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У зоні проведення Операції Об'єднаних сил на Донбасі пройшли масштабні навчання танкістів Збройних сил України.

Як повідомляється на сторінці штабу ООС у Facebook, в ході інструкторсько-методичного заняття відпрацьовувалися дії посиленого танкового батальйону однієї з механізованих бригад (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Бійці вдосконалювали свої навички з усіх наступальних тактичних елементів.

Новини
Гроза окупантів: танкісти ЗСУ показали свою міць на Донбасі. Видовищне відео
Навчання танкістів ЗСУ в зоні ООС

Навчання танкістів ЗСУ в зоні ООС

Скріншот відео

Навчання танкістів ЗСУ в зоні ООС

Навчання танкістів ЗСУ в зоні ООС

Скріншот відео

Навчання танкістів ЗСУ в зоні ООС

Навчання танкістів ЗСУ в зоні ООС

Скріншот відео

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • в Міжнародному центрі миротворчості та безпеки у Львівській області розпочалися військові навчання Rapid Trident-2019.

  • У навчаннях беруть участь понад три тисячі українських військових. Більшість з них – представники гірсько-штурмової бригади Сухопутних військ ЗСУ, також багато військових мають досвід в зоні АТО і ООС.

  • Раніше ЗСУ взяли участь у міжнародних навчаннях Combined Resolve 12 в Німеччині. Там вони викликали справжній фурор серед країн-членів НАТО своєю майстерністю і високим рівнем бойової підготовки.

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Тема
Операція Об'єднаних сил на Донбасі
Місце
Україна
Тег
Збройні сили України
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Магась Серега
Магась Серега
Кремль в панике? бггг
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70rus xxx
70rus xxx
"Сила и мощь".Дальше не смотрел.
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hunt andres
hunt andres
4 ржавых танка - это все, что осталось внаукраине?)))
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