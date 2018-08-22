Сигнал "в*тникам": Тимчук пояснив, чи потрібен парад на День Незалежності

Військовий парад до Дня Незалежності України наразі необхідний, оскільки є чітким сигналом Росії, а також проросійському населенню країни.

Дану думку озвучив координатор "Інформаційного спротиву", нардеп від "Народного фронту" Дмитро Тимчук, передає "Апостроф".

За його словами, захід також необхідний для підтримки високого морального духу населення.

"Якщо було не зовсім зрозуміло, кого ми лякали, проводячи паради в мирний час, то зараз абсолютно ясно, для чого ми це робимо. Це сигнал Росії, що у нас є армія, яка може захистити народ України, а також сигнал населенню, зокрема і нашим "в*тникам", яких у нас дуже багато, особливо на півдні і сході, про те, що не тільки у Росії є танки", - пояснив нардеп.

Тимчук також визнав наявність тривожних сигналів щодо провокацій у зв'язку з парадом, але, за його словами, українські спецслужби про них знають.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в киян викликала захват репетиція святкового параду, що відбулася 20 серпня. У ній брала участь різна техніка і понад 4000 українських військовослужбовців.