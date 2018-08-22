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Сигнал "в*тникам": Тимчук пояснив, чи потрібен парад на День Незалежності

1.7тЧитати новину російською

Військовий парад до Дня Незалежності України наразі необхідний, оскільки є чітким сигналом Росії, а також проросійському населенню країни.

Дану думку озвучив координатор "Інформаційного спротиву", нардеп від "Народного фронту" Дмитро Тимчук, передає "Апостроф".

За його словами, захід також необхідний для підтримки високого морального духу населення.

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"Якщо було не зовсім зрозуміло, кого ми лякали, проводячи паради в мирний час, то зараз абсолютно ясно, для чого ми це робимо. Це сигнал Росії, що у нас є армія, яка може захистити народ України, а також сигнал населенню, зокрема і нашим "в*тникам", яких у нас дуже багато, особливо на півдні і сході, про те, що не тільки у Росії є танки", - пояснив нардеп.

Тимчук також визнав наявність тривожних сигналів щодо провокацій у зв'язку з парадом, але, за його словами, українські спецслужби про них знають.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в киян викликала захват репетиція святкового параду, що відбулася 20 серпня. У ній брала участь різна техніка і понад 4000 українських військовослужбовців.

Читайте всі новини по темі "Російсько-український конфлікт" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
Російсько-український конфліктДень Незалежності
Особа
Дмитро Тимчук
Місце
УкраїнаКиїв
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Король Полосок
Король Полосок
Звісно ж потрібен! Це у Мордорі парад на 9 травня — це совкове посміховисько і гра млявими м'язами перед Світом, який навіть на це не дивиться. А ось в Україні армія потужна! В нас є киборги, в нас є гаубиця Богдана, в нас є гвинтівка Гопак. Це все треба показувати москалям разом з голою дупою! Хай бояться там, бо не на тих напали!
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Хозяин Хохлов
Хозяин Хохлов
эксперт Тымчук -- анекдот в два слова
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Русский Солдат
Русский Солдат
Пусть этот "парад" напомнит хохлам о трусливом шароварном войске, которое у них есть, о том, как оно позорно бежало из Крыма и сидело в донбасских котлах.
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