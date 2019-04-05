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План НАТО на Чорне море: генерал озвучив деталі

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НАТО зможе допомогти українським кораблям пройти через Керченську протоку, але це трапиться не раніше парламентських виборів.

Про це у коментарі OBOZREVATEL сказав генерал-лейтенант Василь Богдан, який відзначив, що багато чого залежить від політичного вектора, який обере Україна після виборів президента та парламенту.

"Ідеальним виглядає той варіант, що це буде спільна корабельна група України та країн-членів НАТО, це ідеальний варіант, який міг би забезпечити прохід наших кораблів в Азовське море. По-друге, це б дало чіткий сигнал Путіну, що Захід налаштований досить рішуче в плані відстоювання як своїх інтересів, так і інтересів своїх союзників", – говорить Богдан.

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Однак наразі це мало можливо через те, що на такі дії не підуть у Франції та Німеччині, які мають свої торгово-економічні та енергетичні інтереси з Росією. Водночас, як каже український генерал-лейтенант, це стоїть на порядку серед країн-членів Альянсу, а тому у недалекому майбутньому практична допомога Україні все ж можлива.

Корабель НАТО в Одесі

Корабель НАТО в Одесі

ВМС

"В короткостроковій перспективі ні, а в середньостроковій, десь після парламентських виборів, коли ми чітко підтвердимо свій курс, то наші плани будуть реалізовані", – сказав він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Альянс планує посилити військову присутність своїх кораблів у Чорному морі.

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Тема
Ексклюзив
Місце
Україна
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Сидоров Андрей
Сидоров Андрей
Дурак сам себе противоречит...сделает..но это маловероятно...Ну не идиот ли?
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Макарский Александр
Макарский Александр
Кастрюлям море не потрибно,хай выращивают рапс и цыбулю,для панов и моют евро-толчки. За це стрыбав майдан и сгинула небесна сотня СУГС!
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