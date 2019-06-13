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Сигнал окупантам! ЗСУ отримають нове потужне озброєння: фото і відео

4.3тЧитати матеріал російською

У четвер, 13 червня, в Одеській області успішно пройшли масштабні випробування ракетного комплексу "Вільха-Р".

Про це повідомляє прес-служба Ради національної безпеки й оборони України. Під час випробувань було підтверджено відповідність характеристик виробу, заданих у тактико-технічному завданні. (Щоб подивитися фото і відео, доскрольте новину до кінця).

Відзначається, що на полігоні були присутні секретар РНБО Олександр Данилюк і міністр оборони України Степан Полторак.

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Вільха-Р

Вільха-Р

Прес-служба РНБО

Данилюк зазначив, що питання підвищення бойового потенціалу Збройних Сил є одним із найважливіших для РНБО України. У цьому контексті секретар РНБО України нагадав, що Верховна Рада ухвалила низку рішень щодо забезпечення якнайшвидшого прийняття на озброєння і постачання сучасної та ефективної ракетної зброї для армії.

Полторак, у свою чергу, заявив, що планує найближчим часом підписати наказ про прийняття на озброєння ЗСУ ракетного комплексу "Вільха-Р". Він додав, що ракети перевершили за характеристиками всі іноземні аналоги.

"Вільха-Р"

"Вільха-Р"

"Вільха-Р"

"Вільха-Р"

"Вільха-Р"

"Вільха-Р"

armyfm.com.ua

"Вільха-Р"

"Вільха-Р"

armyfm.com.ua

Міністр оборони також повідомив, що до кінця року планується завершити державні випробування боєприпасів до комплексу "Вільха-М" і крилатої ракети "Нептун".

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Україні пройшли випробування турецького безпілотного літального апарату (БПЛА) Bayraktar TB2.

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Тема
озброєння
Місце
Україна
Тег
ЗСУ
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Алексей Смирнов
Алексей Смирнов
Плять, бедняги, уже третий год испытывают подделку под советский РСЗО "Смерч", а принять на вооружение никак не могут.
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Livesey David
Livesey David
Сигнал для смеха, если только.
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Мир Миру
Мир Миру
І буде так :- ))))
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