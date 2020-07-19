Відкрилися головні секрети довголіття японського лікаря, який прожив 105 років

Сігеакі Хінохара був лікарем з Японії, який намагався відповісти на питання: що змушує людей жити довше? Дотримуючись власних принципів, він прожив до 105 років, працюючи майже до самої смерті.

OBOZREVATEL пропонує своїм читачам ознайомитися з головними секретами довголіття, які проповідував доктор Хінохара.

Сміх – найкращі ліки

Хінохара ніколи не скаржився і ставив за приклад дітей, які під час гри забувають про біль. Так, сміх знижує рівень гормонів стресу і збільшує приплив імунних клітин і антитіл, що борються з інфекцією.

Сігеакі Хінохара радив людям більше сміятися і веселитися

Не зациклюйтеся на матеріальному

Часто найкращі наші спогади – це досвід. Саме це дає нам більше щастя, а не матеріальні блага. Порада лікаря – позбутися матеріального тягаря. Ви не знаєте, коли залишите світ, і не зможете взяти з собою нічого з того, що накопичили.

Завжди користуйтеся сходами

Регулярна фізична активність є одним з найбільш важливих чинників підтримки здоров'я, незалежно від того, 8 вам або 80. Такі дрібниці, як ходіння сходами, збережуть ваші м'язи активними та допоможуть створити нові клітини мозку.

Доктор Хінохара рекомендував більше рухатися

Не переїдайте

Обжерливість – це не тільки гріх, а й шкода для організму. Доктор Хінохара застерігав від переїдання, кажучи, що воно може призводити до ожиріння і, як наслідок, викликати захворювання. Час від часу можна влаштувати банкет, просто не робіть цього тричі на тиждень.

За можливості, не лягайте одразу на операцію

Незважаючи на те, що Хінохара сам був лікарем, він не радив завжди слухати доктора і лягати під ніж, не намагаючись спочатку спробувати менш радикальні методи, такі як сміх або музична терапія. Він вважав, що багато хвороб можна вилікувати без операції.

Сігеакі Хінохара працював майже до 105 років і не радив людям рано йти на пенсію

Не поспішайте на пенсію

Доктор Хінохара помічав, що коли багато з людей йдуть на пенсію, вони просто "зупиняються". У нього самого був щільний графік навіть після 100 років: робота в лікарні, бесіди, соціальні дзвінки і т.д. "Якщо ви повинні піти у відставку, зробіть це набагато пізніше 65-ти", – говорив він.

Робота підтримує розумову і фізичну активність, забезпечує соціальний контакт і, найголовніше, підтримує відчуття мети – причину вставати вранці і продовжувати йти, особливо коли це пов'язано з обов'язками та іншими людьми.

Тим, хто не хоче працювати після досягнення пенсійного віку, доктор рекомендував волонтерство. Це також розумово і фізично стимулює, але при цьому – без значного психологічного / фізичного навантаження, яка супроводжує оплачувану роботу.

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