''Сидів вище всіх'': розкрився секрет ''фото дня'' з Порошенком

Журналісти розповіли, як їм вдалося зробити "фото дня" з президентом України Петром Порошенком під час церемонії підписання Вселенським патріархом Варфоломієм Томосу для ПЦУ у Стамбулі 5 січня.

За їх словами, глава держави сидів вище всіх і тому бачив усе відмінно, передає ВВС.

"Відбувалася церемонія підписання Томосу. Ми з колегою з каналу 1+1 Неллі Ковальською стояли позаду Петра Порошенка і знімали церемонію. У якийсь момент президент відреагував на рух мікрофона. Мікрофон рухався через дії охоронця. Президент повернувся і посміхнувся", – розповів кореспондент Віталій Червоненко.

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За його словами, дуже багато людей – священиків і почесних гостей – кинулися знімати підписання Томосу.

"Ми не могли побачити, коли це точно станеться через загородження. Порошенко сидів вище всіх, і ми кілька разів крикнули, "Петре Олексійовичу, уже підписав?". Він знову повернувся і кивнув головою", – ділиться враженнями журналіст.

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