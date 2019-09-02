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2 вересня • оновлено в 16:01
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"Сидіть у мухосранську!" Жителі Криму ополчилися проти росіян, що понаїхали

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В окупованому Росією Криму місцеві жителі виступили проти переїзду росіян на півострів.

Про це у Twitter повідомляє користувач RoksolanaToday&Крим25%, опублікувавши скріншот переписки із соціальних мереж.

У пості зазначається, що якийсь Олег Михайловський переїхав до Сімферополя з Пермі, на що у мережі зустрів затятий опір.

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"Навіщо ви будете переїздити до Криму? Скільки можна?! Сидіть у своїх мухосранськах! Претеся і претеся всією своєю Ордою. Немає у нас тут нічого. Все вбили і пограбували ваші співвітчизники", – писала у мережі Лідія Морозова.

У відповідь росіянин нагрубив кримчанки, заявивши, щоб вона стежила за словами.

"Сидіть у мухосранську!" Жителі Криму ополчилися проти росіян, що понаїхали

Скріншот

"Сидіть у мухосранську!" Жителі Криму ополчилися проти росіян, що понаїхали

Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, в окупованому Росією Криму школярів зібрали в мілітаризованих таборі Юнармії, де навчали військовій справі.

Раніше президента Росії Володимира Путіна знову помітили за тим, що він чіплявся до дітей у Криму.

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Тема
Анексія Криму
Теги
Крим соцмережі
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Лазарев Ярослав
Лазарев Ярослав
"писала в сети Лидия Морозова" Из серии "не всё так однозначно" Лидия Морозова, дочь жовто-блакитного хорунжего. Писать в Жмеринку до восстребования получателю RoksolanaToday&Крым25%. Очередная перемога для анктриукраинского потребления. Скучно, девочки...
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Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
Лазарев Ярослав, Шумеры верят, это главное))))))))
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