"Сидіть у мухосранську!" Жителі Криму ополчилися проти росіян, що понаїхали

В окупованому Росією Криму місцеві жителі виступили проти переїзду росіян на півострів.

Про це у Twitter повідомляє користувач RoksolanaToday&Крим25%, опублікувавши скріншот переписки із соціальних мереж.

У пості зазначається, що якийсь Олег Михайловський переїхав до Сімферополя з Пермі, на що у мережі зустрів затятий опір.

"Навіщо ви будете переїздити до Криму? Скільки можна?! Сидіть у своїх мухосранськах! Претеся і претеся всією своєю Ордою. Немає у нас тут нічого. Все вбили і пограбували ваші співвітчизники", – писала у мережі Лідія Морозова.

У відповідь росіянин нагрубив кримчанки, заявивши, щоб вона стежила за словами.

Скріншот

Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, в окупованому Росією Криму школярів зібрали в мілітаризованих таборі Юнармії, де навчали військовій справі.

Раніше президента Росії Володимира Путіна знову помітили за тим, що він чіплявся до дітей у Криму.

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