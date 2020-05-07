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7 травня • оновлено в 12:56
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ШВЛ при коронавірусі потрібно уникати, є альтернатива – медик

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Замість застосування апарату штучної вентиляції легенів (ШВЛ) при важкій формі захворювання на коронавірус можна використовувати кисень.

"Якщо людина потрапляє на штучну вентиляцію легенів, то прогноз вже дуже несприятливий", – розповів OBOZREVATEL ексголовний санітарний лікар України Сергій Бережнов.

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"Треба робити все, щоб не потрапити на цей апарат. ШВЛ треба максимально уникати", – наголосив він.

"Необхідно якомога раніше звертатися по медичну допомогу. Чим раніше почнеться лікування, тим сприятливіший прогноз. Чим пізніше почнеться лікування і чим більше років людині, яка звернулася по допомогу, тим прогноз менш сприятливий", – пояснив медик.

Медик назвав безпечну альтернативу ШВЛ

Медик назвав безпечну альтернативу ШВЛ

Він додав, що найкращою альтернативою ШВЛ є кисень. "У 2009 році подібна ситуація була зі свинячим грипом. Тоді люди потрапляли під ШВЛ, їм проводили інтубацію. На жаль, багато хто гинув. Пізніше від цього відмовилися і почали практикувати дихання киснем. Цей метод виявився набагато кращим", – розповів він.

Як писав OBOZREVATEL, у мережі опублікували записки з одкровеннями пацієнтів, які протягом тривалого часу пролежали в лікарні, перебуваючи на апараті штучної вентиляції легенів. Їх моторошні побажання і прохання, написані нерозбірливим почерком на шматочках паперу, зберегла медикиня Галина Краснопьорова.

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Автор
Тетяна Гайжевська Тетяна Гайжевська
Теми
Коронавірус Ексклюзив
Місце
Україна
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Kарлова Вера
Kарлова Вера
Поскольку в украинских больницах этих аппаратов попросту чаще всего нет, то вам скоро будут рассказывать, что надо самим дышать глубже. Этот по крайней мере вон еще и кислород обещает.
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