Важкохворих на COVID-19 переводять на ШВЛ і ЕКМО: з апаратами виникла проблема, лікувати українців буде нікому

У Міністерстві охорони здоров'я відзвітували, що Україна суттєво наростила кількість апаратів штучної вентиляції легень (ШВЛ) – до 4 тис. штук, а ліжок із підведеним киснем стало 9,5 тис. Однак у Рахунковій палаті запевняють, що зі ШВЛ якраз проблема. Мовляв, тендери на їхню купівлю оголосили, але самих торгів не було досі. На думку лікарів, труднощі можуть бути не з самими апаратами, а з нестачею медперсоналу: якщо кількість хворих на коронавірус буде зростати – їх нікому буде лікувати.

Є ще такий апарат, як ЕКМО (екстракорпоральна мембранна оксигенація), "штучні легені", який допомагає важкохворим із пневмонією, але в Україні їх налічують не більше ніж 21.

Чи вистачає насправді ШВЛ і чому в Україні може виникнути проблема з апаратами – читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

ШВЛ не купували?

Голова Рахункової палати Валерій Пацкан заявляв, що тендери на закупівлю 100 апаратів ШВЛ були оголошені, але вони не відбулися, тепер проведуть новий.

"ШВЛи закуповувалися по-іншому, не з ковідного фонду, – і меценатами, і державними органами, зокрема й МВС для себе закуповували. З ковідного фонду ШВЛи не купували", – запевнив Пацкан.

Є ще один апарат, який допомагає лікувати пацієнтів із дуже важкими пневмоніями, коли легені вже не дихають і не впускають повітря, – ЕКМО. Лікарі кажуть, що він застосовується тільки у разі, якщо людина на межі і їй дають останній шанс вижити. На початок епідемії в Україні їх налічувалося не більше 15, на сьогоднішній день їх 21.

ШВЛ і ЕКМО не панацея

Ми продзвонили кілька регіональних лікарень, де лікують хворих на коронавірус, щоб дізнатися, наскільки критична ситуація наразі зі ШВЛ і як часто використовуються ЕКМО.

Заступник директора Львівської обласної інфекційної клінічної лікарні Ігор Берник розповів OBOZREVATEL, що ШВЛів поки вистачає, хоча Львівщина не покидає список лідерів за кількістю хворих. Але, за його словами, ні ШВЛ, ні тим паче ЕКМО, не можна вважати панацеєю від смерті за важкого перебігу коронавірусної хвороби.

"ЕКМО – складне устаткування, на ньому потрібно ще вміти працювати. У Львові є такі апарати в обласній лікарні та в лікарні швидкої медичної допомоги, але їх застосовують у дуже й дуже поодиноких випадках. Це просто крайні заходи, коли кров пацієнта через трубочки штучно насичується киснем і через апарат подається назад в організм. Водночас пацієнт все одно перебуває на штучній вентиляції легень. Шанси на виживання в такому разі дуже маленькі", – уточнив лікар.

Лікар лікарні з Дубна Володимир Крохмаль, де за весь час епідемії вилікували близько пів тисячі пацієнтів, розповів, що ШВЛ під'єднують тільки якщо глибина ураження пацієнта дуже велика.

"Це як останній шанс вижити. Поки цих апаратів у нас досить, але складних пацієнтів намагаємося вести на кисневих масках. Зараз їх у нас не менше 20-ти. Почали встановлювати кисневу станцію, без неї просто неможливо буде забезпечити таку потребу в кисні", – додав він.

Хворих вести нікому

Президент Асоціації анестезіологів України, професор, головний спеціаліст МОЗ зі спеціальності "Анестезіологія" підтвердив OBOZREVATEL, що в Україні дійсно мало фахівців, які б могли вести важких пацієнтів на ЕКМО.

"За весь час епідемії коронавірусу на ЕКМО вели тільки трьох людей, які хворіють на COVID-19: двоє померли. Дитина у Львові, 3,5 року, станом на п'ятницю, 2 жовтня, була ще на апараті. Фахівців у нас дійсно трохи, плюс це дуже дорогий метод. Виживання навіть у світі в розвинутих центрах ЕКМО не перевищує 10-15%", – підкреслив лікар.

Він також додав, що поки в Україні вистачає ШВЛів і навіть ЕКМО. Проблема насправді в іншому – в медперсоналі. Якщо кількість хворих на коронавірус буде зростати далі – їх просто нікому буде лікувати.

"На сьогодні в нас немає відділення, де б катастрофічно не вистачало ШВЛ. Ми виходимо на ідеальний показник – один апарат на одне ліжко. Це показники розвинених країн. Але якщо кількість хворих зростатиме далі, то питання вже не в ШВЛах, а в кадрах. Пацієнтів усе більше й більше, у деяких лікарнях 100-відсоткове заповнення, і навіть якщо ми відкриємо нові, фізично на всіх хворих просто не вистачить медичного персоналу, який буде готовий працювати в цих важких умовах роботи", – медик.