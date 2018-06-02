"Швидко присікли": ЗСУ на Донбасі дали жорстку відсіч "Л/ДНР"

На Донбасі за минулу добу терористи 33 рази порушували режим припинення вогню, з них 3 рази - застосовували важке озброєння.

Як повідомив прес-центр Операції Об'єднаних сил, в результаті був поранений український військовослужбовець.

"За минулу добу, поранення отримав 1 український воїн, якого оперативно доставили в госпіталь, де йому була надана медична допомога. Протягом поточної доби втрат наших військ немає. Втрати противника, за даними розвідки, склали: три окупанта знищені і двоє поранені", - сказано в повідомленні.

Відзначається, що бойовики обстрілювали позиції сил АТО біля Кримського, Світлодарська та Маріуполя.

"У районі населеного пункту Кримське, що на Луганщині, а також на Горлівському напрямку в районі населених пунктів Троїцьке і Луганське ворог вдавався до провокацій, відкривав неспокійний вогонь зі стрілецької зброї. Підрозділами об'єднаних сил вогневі точки супротивника були швидко придушені", - сказано в повідомленні.

Було зафіксовано також застосування терористами снайперів в районі Авдіївки.

"Активні бойові дії тривають в районі населених пунктів Чермалик, Павлопіль, і Широкино. Противник двічі застосовував на цьому напрямку важке озброєння - 122-мм артилерію і 82-мм міномети. Сьогодні, о 6.10 ранку російсько-окупаційні війська обстріляли зі стрілецької зброї КПВВ "Майорське". Постраждалих, на щастя, немає", - повідомила прес-служба ООС.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше ОБСЄ відзвітувала про різке зростання жертв на Донбасі серед мирного населення.