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"Швидко присікли": ЗСУ на Донбасі дали жорстку відсіч "Л/ДНР"

2.9тЧитати новину російською

На Донбасі за минулу добу терористи 33 рази порушували режим припинення вогню, з них 3 рази - застосовували важке озброєння.

Як повідомив прес-центр Операції Об'єднаних сил, в результаті був поранений український військовослужбовець.

"За минулу добу, поранення отримав 1 український воїн, якого оперативно доставили в госпіталь, де йому була надана медична допомога. Протягом поточної доби втрат наших військ немає. Втрати противника, за даними розвідки, склали: три окупанта знищені і двоє поранені", - сказано в повідомленні.

Відзначається, що бойовики обстрілювали позиції сил АТО біля Кримського, Світлодарська та Маріуполя.

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"У районі населеного пункту Кримське, що на Луганщині, а також на Горлівському напрямку в районі населених пунктів Троїцьке і Луганське ворог вдавався до провокацій, відкривав неспокійний вогонь зі стрілецької зброї. Підрозділами об'єднаних сил вогневі точки супротивника були швидко придушені", - сказано в повідомленні.

Було зафіксовано також застосування терористами снайперів в районі Авдіївки.

"Активні бойові дії тривають в районі населених пунктів Чермалик, Павлопіль, і Широкино. Противник двічі застосовував на цьому напрямку важке озброєння - 122-мм артилерію і 82-мм міномети. Сьогодні, о 6.10 ранку російсько-окупаційні війська обстріляли зі стрілецької зброї КПВВ "Майорське". Постраждалих, на щастя, немає", - повідомила прес-служба ООС.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше ОБСЄ відзвітувала про різке зростання жертв на Донбасі серед мирного населення.

Читайте всі новини по темі "Війна на Донбасі" на сайті "Обозреватель".

Тема
Війна на Донбасі
Місце
Україна
Об'єкти
ООСтерористи "ДНР"
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