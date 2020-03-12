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12 березня • оновлено в 02:32
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Швидкі тести на коронавірус закупив МОЗ

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Міністерство охорони здоров'я України закупило 19,6 тисячі упаковок експрес-тестів на коронавірус COVID-19.

Це дозволить протестувати більше 90 тисячлюдей, повідомляється на сторінці відомства у Facebook.

Вистачить на 90 тисяч осіб: МОЗ закупило швидкі тести на коронавірус

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"Ми закуповуємо швидкі тести на грип А+В (для виключення грипу та переходу на дослідження коронавірусу), набір реагентів для виявлення коронавірусу і швидкі тест-системи на COVID-19, які дозволять проводити дослідження безпосередньо біля ліжка хворого", – уточнили в МОЗ.

Карта поширення коронавірусу у світі:

Рекомендації лікарів, як уникнути зараження коронавірусом

Рекомендації лікарів, як уникнути зараження коронавірусом

Кабмін 11 березня ввів карантин по всій країні до 3 квітня у зв'язку з епідемією коронавірусу. OBOZREVATEL розбирався, чому через це не варто впадати в паніку.

Раніше журналісти OBOZREVATEL дізналися, де і як у Києві можна пройти тест на COVID-19. У місті сім комунальних медустанов, підготовлених для лікування хворих на коронавірус, але не у всіх є експрес-тести.

У країні офіційно зареєстрований тільки один випадок зараження коронавірусом.

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Автор
Юрій Сергієнко
Теми
Карантин в Україні Коронавірус
Місце
Україна
Тег
Міністерство охорони здоров'я
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