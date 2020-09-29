Екстрена меддопомога на Київщині опинилася на межі: лікарі ледве справляються з хворими на COVID-19

За 30 км від Києва, в місті Бородянка, незважаючи на епідемію коронавірусу, склалася критична ситуація з екстреною допомогою. Медики швидкої досі їздять на старому іржавому УАЗі, відомому в народі як "буханець". А донедавна в них був тільки один захисний костюм від COVID-19 на всю бригаду, і ні ліків, ні кисневих масок.

Чому медики працюють на межі виживання і що про це думає їхнє керівництво – читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

Ліків немає, допомогу надають із ліхтариком

Бородянська підстанція екстреної медичної допомоги обслуговує 70 тисяч населення, а в розпорядженні всього три швидкі: Peugeot, який уже 4 місяці на ремонті, Ford і УАЗ. Схожі авто є ще на сусідніх підстанціях у селищах Немішаєве і Клавдієве. Не треба бути навіть професійним медиком, щоб зрозуміти: вони зовсім не придатні для швидкої й невідкладної медичної допомоги людині. Ще один ризик у тому, що швидка виїжджає також на міжнародну трасу Київ-Варшава, де трапляються аварії зі складними потерпілими.

"Цей УАЗ – просто жах. Герметично нічого не зачиняється, немає ні кисню, ні дефібрилятора, тільки старий кардіограф. Якщо везеш ковідного, у якого низька сатурація (насиченість крові киснем. – Ред.), потрібен кисень, а його там немає. Усе на свій страх і ризик. Із медикаментів у нас немає більшості й головних – протиаритмійних, знеболювальних. Ось їдемо на ДТП, і якщо якийсь перелом, можемо запропонувати тільки анальгін, який, по суті, ні від чого не допомагає", – розповів OBOZREVATEL фельдшер швидкої Олександр Ігнацевич, який працює там уже 4 роки.

"На трасі є одне смертельне перехрестя, де буває багато постраждалих, а в нас одна ампула морфіну (сильнодієвий знеболювальний. – Ред.) І що робити? Колемо, у кого що є. Або одного разу о другій ночі забирали потерпілого з траси, допомогу надавали під ліхтариком, в вену лізти під таким світлом побоявся. Добре, що потерпілий не складний був", – додав він.

Його колега Анна погодилася, що без укомплектованої машини надавати першу медичну допомогу постраждалим складно, а іноді навіть неможливо. А це вже загроза не тільки здоров'ю людини, але і його життю.

"Особливо проблемно на такому УАЗику у разі ДТП чи стрімких пологів, як було в моїх колег. За регламентом, наш виклик повинен укладатися в 15 хвилин, що по району просто нереально. Люди нервують, я їх розумію. У мого тата теж колись було погано з серцем, я викликаю швидку й розумію, що буде їхати УАЗ. До мене в село тільки на машині хвилин 30, почала просити диспетчера, щоб відправили Ford, який примчить за 15 хвилин, а не 40. Добре, що я про це знала, інакше не врятували б", – поділилася вона.

Після розголосу медичну допомогу доставили мішками

Ситуація на "швидкій" трохи змінилася після виходу журналістського розслідування про реальний стан справ на підстанції. Туди приїхало київське начальство з масовими перевірками, але УАЗ не замінили досі.

"І що ви думаєте? Привезли нам мішок захисних костюмів, пів мішка респіраторів БУК-3, яких у нас за весь час епідемії було всього 5 штук. Пів мішка спиртових серветок, масово медикаментів, перерахували кожну ампулу, щоб усе зійшлося за журналами. Але до чого доходить? Начмед бере порожній балон із киснем і кладе в УАЗ. Питається, для чого? А якщо буде перевірка, щоб бачили, кисень у вас є. Уявляєте?" – дивується Олександр.

Ми недарма згадуємо про захисні костюми від коронавірусу, якими під час епідемії бригади швидких повинні бути забезпечені. Фельдшери з Бородянки розповіли, що донедавна в них був тільки один захисний костюм на всю бригаду, для медика, який йшов до пацієнта з підозрою на COVID-19. Тепер їм дозволили використовувати аж два.

За транспортування "ковідних" хворих за останні пів року медики отримали лише 1000 грн доплати. Хоча стикалися з такими пацієнтами, за їхніми словами, щонайменше разів 30. Крім того, лікарі повинні надати підтвердження, що під час виконання обов'язків перетиналися з хворим на коронавірус, часто це його ПЛР-тест із підтвердженим діагнозом.

"Це означає, що ми повинні бігати за пацієнтами і просити у них той тест, щоб показати керівництву", – пояснила Анна.

"Навіть не знаємо, як рахують ці ковідні доплати. Комунікацій із керівництвом немає ніякої – вони самі по собі, ми самі по собі. Хоча кошти на депозитах є, з огляду на різні журналістські розслідування", – підсумував Олександр.

OBOZREVATEL звернувся за коментарем до керівництва Київського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, щоб там прокоментували слова підлеглих, на що отримав коротку відповідь: "Усе сказане ними – брехня. У них усе є, вони брешуть. Якщо вам потрібна додаткова інформація – зверніться до обласної ради (Київщини. – Ред.)"