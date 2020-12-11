Шустер заявив, що на коронавірус перехворіли 4 млн українців: Степанов пояснив різницю в статистиці

Журналіст Савік Шустер заявив, що на коронавірус перехворіли близько 4 млн українців, але за офіційною статистикою у країні 872 тисячі заражених. За словами міністра охорони здоров'я Максима Степанова, дані можуть відрізнятися через те, що багато перенесли хворобу безсимптомно.

В ефірі своєї програми "Свобода слова Савіка Шустера" ведучий представив результати опитування. Він запевнив, що дані репрезентативні (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Так, 9,7% респондентів відповіли, що перехворіли на коронавірус, а 90,3% – ні. Опитування проводилося з 5 по 10 грудня, вибірка склала 600 осіб. Водночас похибка може становити 4%.

Дані опитування серед українців.

"Якщо це майже 10%, значить це 4 млн українців. А у нас офіційні дані 872 тисячі. Як зрозуміти і яким цифрам нам вірити?" – запитав Шустер у Степанова.

Міністр відповів, що це можна пояснити безсимптомними випадками хвороби. Також він підкреслив, що в 30% випадків ПЛР-тести не визначають коронавірус, і це дані не тільки в Україні, а й по всьому світу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, вранці 11 грудня в Україні офіційно були підтверджені 872 228 випадків коронавірусної інфекції. З них 13 514 – виявлено за минулу добу. Від COVID-19 в країні померло вже 14 755 осіб (+285 за добу), а 480 348 пацієнтів (+15 327 за добу) повністю побороли хворобу.