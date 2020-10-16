Шустер показав, скільки українців погодилися на "референдум" Зеленського

Взяти участь у "всенародному опитуванні" президента Володимира Зеленського, яке заплановано в день місцевих виборів 25 жовтня, планують взяти 62% українців.

Такі дані були озвучені в ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера" увечері в п'ятницю, 16 жовтня.

Не хочуть брати участь в так званому референдумі Зеленського 29% респондентів, а решта 9% ще не визначилися.

Всього участь в опитуванні програми взяли майже 15 тисяч глядачів. Шустер зазначив, що це рекордний показник за всі ефіри.

62% глядачів "Свободи слова Савіка Шустера" готові брати участь в опитуванні Зеленського.

Як писав OBOZREVATEL:

13 жовтня Зеленський записав звернення до українців, закликавши їх прийти на виборчі дільниці для участі в місцевих виборах 25 жовтня, щоб в тому числі відповісти на п'ять важливих для суспільства питань.

В Офісі президента зазначили, що опитування не матиме юридичних наслідків, а таким чином влада хоче дозволити українцям самостійно визначити свої базові очікування щодо курсу розвитку країни.