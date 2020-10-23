Шустер показав, скільки українців готові продати голос на виборах

Кирило Лютий Суспільство 22:31, 23.10.2020 Оновлено: 23:03, 23.10.2020

Майже кожен п'ятий українець готовий на виборах проголосувати за кандидата, який запропонує йому гроші або іншу матеріальну допомогу.

Про це повідомили в ефірі "Свободи слова Савіка Шустера" ввечері в п'ятницю, 23 жовтня. Опитування було проведено 22-23 жовтня, участь узяли 2003 респонденти.

Позитивну відповідь дали 17,7% тих, хто проголосував, тоді як 82,3% запевнили, що не готові нікому продати свій голос.

Майже кожен п'ятий українець готовий продати голос на виборах.
Скриншот з ефіру "Свободи слова Савіка Шустера"

Раніше OBOZREVATEL назвав 5 найскандальніших кандидатів на місцевих виборах-2020. Зокрема, балотуватися будуть трансгендер, колишній політв'язень і навіть сепаратистка.

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