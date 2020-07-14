Шустер із партнером купили для військового госпіталю універсальний апарат за 1 млн грн

Телеведучий Савік Шустер і продюсер Павло Єлізаров передали в Головний військовий клінічний госпіталь України універсальний апарат для штучної вентиляції легенів, вартість якого разом із супутнім обладнанням склала 1 млн грн.

Як повідомляє видання "Гордон", сучасний наркозно-дихальний апарат може застосовуватися для реанімаційної допомоги пацієнтам із коронавірусною інфекцією.

Як розповів сам Шустер, війна і медицина в його житті часто перетиналися, і під час роботи репортером телеведучий часто допомагав людям, постраждалим від військових дій.

Шустер і Єлізаров передали госпіталю універсальний апарат. Головний військовий медичний госпіталь

"Для мене абсолютно природно у воєнний час допомогти тим, хто на передовій потрапляє під обстріл. Військовому госпіталю зараз непросто. І під час сучасної війни потрібно сучасне медобладнання, щоб рятувати життя. Цей апарат дає багато інформації в реальному часі і допомагає анестезіологу і хірургу працювати", – зазначив він.

За словами Єлізарова, коли почався карантин, команда ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера" змогла заощадити гроші на запрошених до студії гостях. Їх вирішили витратити на допомогу нужденним.

"І ми вибрали військовий госпіталь, тому що війну на сході України ніхто не скасовував, там досі гинуть наші хлопці. Ми вирішили купити такий апарат, який може стати в нагоді не тільки під час пандемії, але і допоможе вирішувати актуальні завдання під час рятування життя військових", – пояснив Єлізаров.

Новий апарат ШВЛ у військовому госпіталі. Головний військовий медичний госпіталь

Начальник відділення реанімації та інтенсивної терапії госпіталю, полковник медичної служби Володимир Хиль головною перевагою нового апарату назвав його універсальність.

"Цю наркозну станцію Mindray можна використовувати під час проведення операцій, а також як ШВЛ. Але це не зовсім звичайний ШВЛ. Пацієнти на штучній вентиляції зазвичай потребують седації. Так ось цей апарат забезпечує таку можливість", – розповів лікар.

За його словами, апарат мобільний, тому він уже використовується в операційній, але за необхідності може бути переміщений до відділення реанімації для надання допомоги пацієнтам із коронавірусною інфекцією.

Лікарі висловили величезну подяку Шустеру і Єлізарову за подарований апарат.

"Військові лікарі – люди, які багато чого бачили, більшість побували на передовій. Лікар Хиль – суворий фронтовий лікар, полковник. Найбільш кайфове відчуття у мене від реакції медиків, – вони отримали іграшку, від якої на обличчях була світла радість", – поділився Єлізаров.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Сумах чиновники придумали злочинну схему з апаратами ШВЛ, через що одна з клінічних лікарень отримала замість 23 апаратів штучної вентиляції легенів, необхідних у боротьбі з COVID-19, тільки п'ять.