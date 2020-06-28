"Шумери, гоу в державу": у Зеленського показали Конституцію для дітей
В Україні вийшла друком книга для дітей "Проста Конституція".
Як повідомив Офіс президента України у Facebook, рік тому президент Володимир Зеленський підтримав ідею створити Конституцію України для наймолодших (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).
"І ось результат – "Проста Конституція". Дуже важливо, щоб діти змалечку в простій і привабливій для них формі вивчали основи демократичної держави та знали свої права", – йдеться в повідомленні.
У книзі описані статті Конституції в жартівливій формі.
"Котра година? – Час створювати державу", "Шумери, гоу в державу, я створив", – йдеться на сторінці про українську державність.
Користувачі соцмережі неоднозначно сприйняли цю ідею.
"Нарешті наш президент теж матиме змогу ознайомитися з текстом Конституції!", "Посібник для слуг народу", – кепкують у коментарях.
Як повідомляв OBOZREVATEL, 28 червня в Україні відзначається День Конституції – п'ять головних фактів про Основний закон.