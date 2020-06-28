"Шумери, гоу в державу": у Зеленського показали Конституцію для дітей

В Україні вийшла друком книга для дітей "Проста Конституція".

Як повідомив Офіс президента України у Facebook, рік тому президент Володимир Зеленський підтримав ідею створити Конституцію України для наймолодших (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

"І ось результат – "Проста Конституція". Дуже важливо, щоб діти змалечку в простій і привабливій для них формі вивчали основи демократичної держави та знали свої права", – йдеться в повідомленні.

У книзі описані статті Конституції в жартівливій формі.

"Котра година? – Час створювати державу", "Шумери, гоу в державу, я створив", – йдеться на сторінці про українську державність.

Користувачі соцмережі неоднозначно сприйняли цю ідею.

"Нарешті наш президент теж матиме змогу ознайомитися з текстом Конституції!", "Посібник для слуг народу", – кепкують у коментарях.

Facebook Офісу президента України

Facebook Офісу президента України

Facebook Офісу президента України

Facebook Офісу президента України

Facebook Офісу президента України

Facebook Офісу президента України

Facebook Офісу президента України

Facebook Офісу президента України

Facebook Офісу президента України

Скрін Facebook

Скрін Facebook

Як повідомляв OBOZREVATEL, 28 червня в Україні відзначається День Конституції – п'ять головних фактів про Основний закон.