Шукали три роки: фотографи зняли людей з рідкісною аномалією

Людей з рідкісною аномалією, відомою під назвою вроджений меланоцитарний невус (CMN) зняли в фотопроекті "How Do You C Me Now?".

24-річна студентка Джемма Вайетт, у якої родимки покривають верхню частину її спини, шию і вухо, сотні інших розкидані по всьому тілу, - одна з 30 осіб із цією особливістю, які погодилися сфотографуватися для нової міжнародної виставки, пише ВВС.

За її словами, її дитинство мало чим відрізнялося від дитинства інших дітей - якихось серйозних проблем у спілкуванні з однолітками вона не відчувала.

"Проблем не було, поки я не стала підлітком. Я зрозуміла, що виглядаю не так, як усі, і тому відчувала себе некомфортно - я не знала жодної людини, у якої були б схожі проблеми. Доводилося носити шарфи та одяг із довгими рукавами", - згадує Джемма.

Автор знімків, фотограф Брок Елбенк, розповідає, що мета цього фотопроекту - відзначити унікальність зовнішності людей, як Джемма, і показати, що їм зовсім не обов'язково приховувати свої особливості.

Йому і благодійній організації Caring Matters Now, яка підтримала проект, знадобилося близько трьох років, щоб знайти героїв серії: ними стали представники одразу 13 країн.

Джемма каже, що люди з усього світу вже пишуть їй і дякують за участь у цьому фотопроекті. Вона додає, що вірить, що ці фото змусять багатьох по-новому поглянути на стандарти краси і на людей, які мають ті чи інші видимі відмінності.

Як повідомляв OBOZREVATEL, малайзійський блогер Евіта Дельмундо страждає на рідкісне захворювання – все її тіло суцільно покрито родимками і бородавками різних розмірів. При цьому 21-річна жителька містечка Кота-Кінабалу завоювала популярність у соцмережі і взяла участь у конкурсі краси "Міс Всесвіт Малайзія".

