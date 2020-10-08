Шуфрич розповів про коронавірус в його родині: він здав 9 тестів

Народний депутат від "Опозиційної платформи – За життя" Нестор Шуфрич зробив дев'ять тестів на коронавірус, і тільки один із них показав позитивний результат.

Про це політик заявив в ефірі програми "Право на владу" на "1+1" 8 жовтня. Водночас він уточнив, що на COVID-19 захворіли його син і невістка.

"Нестор, мій син, захворів. Сьогодні (був) позитивний тест", – сказав Шуфрич, додавши, що також заразилася і його невістка.

Про один позитивний тест нардеп заявив ще 1 жовтня. Тоді він сказав, що чекає на результати ще кількох досліджень, щоб зрозуміти, чи заражений він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, за весь час пандемії коронавірус було виявлено в 52 народних депутатів, зараз же хворіють 22 парламентарії. Такі дані 7 жовтня озвучив спікер парламенту Дмитро Разумков.

Нагадаємо, що за останні два тижні COVID-19 захворіли багато інших політиків. Серед них: лідер політичної партії "За майбутнє" Ігор Палиця, позафракційний нардеп Максим Єфімов, лідер партії "Слуга народу" і перший заступник фракції Олександр Корнієнко, голова партії "Голос" Кіра Рудик, нардеп від "Слуги народу" і чемпіон світу з греко-римської боротьби Жан Беленюк, нардепка Яна Зінкевич, нардеп від "Слуги народу" Артем Культенко, а також лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко. Останнього було госпіталізовано з двобічною пневмонією.