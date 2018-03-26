"Схудла і змучилася": адвокати розповіли, як голодуючій Савченко живеться в СІЗО

Адвокати заарештованого нардепа Надії Савченко відвідали її в слідчому ізоляторі, а сестра Віра залишила для неї передачу.

Як повідомляє 112 канал, адвокати Дмитро Бугай та Віктор Чевгуз повідомили, що вже узгодили апеляційну скаргу, яку мають намір передати в суд.

"Надія Вікторівна, як сказала, дійсно оголосила голодування, - відповідне звернення вона написала керівнику цієї структури (СІЗО, - ред.). Чесно кажучи, схудла, змарніла трохи, але посміхається", - розповів Бугай.

За його словами, для Савченко передали телевізор, а також інші необхідні речі.

Як пише "Українська Правда", Віра Савченко повідомила, що особисто сестру не бачила.

"Мені дадуть дозвіл, можливо, коли слідчий розгляне мою заяву. Мені і мамі повинні дати дозвіл як найближчим родичам", - сказала вона і додала, що провела в СІЗО близько години.

Про голодування сестри Віра лише сказала: "Голодування - це її зброя проти тоталітарних режимів як в Кремлі, так і при цій владі, яка йде слідами Путіна".

За її словами, для сестри в ізолятор передализасоби гігієни, пральний порошок, шампунь, зубну щітку і пасту. При цьому співробітники СІЗО не дозволили пронестиелектрочайник і килимок.

"Вона просила передати воду - воду не прийняли. Її можна тільки купувати: кладеш гроші на рахунок - і сам арештант собі замовляє воду", - зазначила сестра нардепа.

Як повідомляв "Обозреватель", 23 березня Шевченківський районний суд Києва обрав запобіжний захід для Савченко у вигляді утримання під вартою без права на заставу терміном на 60 днів.