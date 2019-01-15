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Штурмувати Донбас: українці оцінили ідею ветерана АТО

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Більшість українців негативно поставилися до ідеї повноцінного штурму окупованого Донбасу бійцями ЗСУ.

Про це свідчать результати опитування OBOZREVATEL, причиною для якого стала заява ветерана АТО про необхідність радикального вирішення конфлікту на сході країни. Участь в інтерактиві взяли майже 26 тисяч респондентів.

Ідею взяти Донбас штурмом підтримали лише 28% опитаних, які вважають, що "тільки так можна вигнати російських окупантів з України".

У той же час 36% висловили думку, що це занадто радикальний крок, однак посилити позиції ЗСУ все ж необхідно.

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Ще 18% висловили стурбованість, що такий крок стане приводом для повномасштабного вторгнення Росії, а 12% виступили за переговори з главою РФ Володимиром Путіним.

Ще 6% утрималися від прямої відповіді, зазначивши, що цим питанням повинен зайнятися новий президент України.

Штурмувати Донбас: українці оцінили ідею ветерана АТО

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше український військовослужбовець дав прогноз про те, чого очікувати країні від війни на Донбасі в 2019 році.

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Читайте всі новини по темі "Операція Об'єднаних сил на Донбасі" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
Операція Об'єднаних сил на ДонбасіРосійсько-український конфліктопитування Обозревателя
Місце
Україна
Теги
Новини ДонбасуНовини ДНРНовини ЛНР
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Кожедуб Руслан
Кожедуб Руслан
смерть росийским выплядкам окупантам
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Smallwille JorEl
Smallwille JorEl
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N Y
N Y
Какой штурм? Они только на ОБОЗе пи$деть могут лежа на диване))
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