Штурмова бригада ЗСУ показала приголомшливі кадри "бою" з ефектом присутності

Військовослужбовці з 10-ї гірничо-штурмової бригади Збройних сил України показали на відео частину навчань.

Ролик, знятий частково за допомогою камери GoPro з ефектом присутності, опублікували на сторінці підрозділу в Facebook (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

Військові показали, як тренуються у стрільбі зі стрілецької автоматичної зброї на полігоні, пересуваються в польових умовах на БМП, переміщують "поранених" на ношах і надають їм допомогу.

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"Навчання – запорука успіху", – сказано в підписі до відео.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше на одному з полігонів у зоні операції Об'єднаних сил під Маріуполем захисники України провели масштабні ротні тактичні навчання з бойовою стрільбою.