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9 квітня • оновлено в 17:31
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Штурмова бригада ЗСУ показала приголомшливі кадри "бою" з ефектом присутності

4.4т
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Військовослужбовці з 10-ї гірничо-штурмової бригади Збройних сил України показали на відео частину навчань.

Ролик, знятий частково за допомогою камери GoPro з ефектом присутності, опублікували на сторінці підрозділу в Facebook (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

Військові показали, як тренуються у стрільбі зі стрілецької автоматичної зброї на полігоні, пересуваються в польових умовах на БМП, переміщують "поранених" на ношах і надають їм допомогу.

ЗСУ показали приголомшливі кадри "бою" з ефектом присутності

ЗСУ показали приголомшливі кадри "бою" з ефектом присутності

"Навчання – запорука успіху", – сказано в підписі до відео.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше на одному з полігонів у зоні операції Об'єднаних сил під Маріуполем захисники України провели масштабні ротні тактичні навчання з бойовою стрільбою.

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Автор
Ірина Кулініч
Місце
Україна
Тег
Збройні сили України
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Внаукраине Потриот
Внаукраине Потриот
обоз,вам не кажется что над вами издеваются,и из каждых ваших "новостей".вы молодцы,смех продлевает жизнь,
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1
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Юг Руси
Юг Руси
Кстати, видео - в студию! )))
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5
2
Ку Алексей
Ку Алексей
Юг Руси, ты что обозревателю на слово не веришь?
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4
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hunt andres
hunt andres
Горно-штурмовая бригада)))) Да еще 10-я)))) Спасибо, обоз, сделал утро.
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