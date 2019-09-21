Штурм "зони 51" з НЛО провалився: що пішло не так

У США біля входу на військову базу, де розташована " Зона 51 " затримали дві людини, які зібралися на "штурм секретного об'єкта".

Про це повідомляє видання Associated Press, автори якого уточнюють, що замість заявлених декількох мільйонів, до воріт бази приїхало менше 100 чоловік, які не ризикнули йти на прорив об'єкта.

thesun.co.uk

Цілю штурму була спроба підтвердити легенду про те, що в "Зоні 51" заховані свідоцтва відвідування Землі інопланетянами або навіть самі інопланетяни.

Захід було заплановано на 20 вересня, але на початку серпня соціальна мережа Facebook видалила його сторінку.

Незважаючи на це, в п'ятницю біля військової бази "Зони 51" в американському штаті Невада зібралися близько 75 осіб.

Деякі прийшли в костюмах інопланетян, а один чоловік надів шапочку з фольги і взяв з собою прапор КНДР.

Нагадаємо, раніше OBOZREVATEL розповідав, що в США пройшов так званий "штурм" секретної Зони 51, який широко висвітлювався в соціальних мережах.

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