Штурм "зони 51": в мережі з'явилися кумедні меми та фото

Користувачі соцмереж почали масово публікувати меми про штурм секретної військової бази "Зона 51" в американському штаті Невада під хештегом #Area51storm.

Про це повідомляє Lenta.ru. Варто відзначити, що зараз в Twitter хештег зі штурму Зони 51 набрав понад 900 тисяч публікацій.

vanityfair.com

У червні студент з Каліфорнії пожартував та запропонував піти на штурм "Зони 51", а вже у вересні натовп людей дійсно зібрався в околицях засекреченої американської військової бази.

Користувачі стежили за розвитком подій все літо, а 20 вересня, в день, на який і був призначений жартівливий штурм, світ затамував подих.

Наприклад, користувач @PomidorWatsona виклав кадр з російського телесеріалу "Щасливі разом", на якому головний герой Геннадій Букін сидить в оточенні зелених прибульців в костюмах з фольги. Він підписав знімок: "Перші фотографії очевидців із Зони 51".

@rusya_martynenk вирішив зробити відсилання до серіалу "Секретні матеріали" і підписав фото з героєм Девіда Духовни Фоксом Малдером: "Штурмував цю вашу Зону 51 до того, як це стало мейнстрімом".

Штурмував цю вашу Зону-51, до того як це стало мейнстрімом 😍😍😍 # Area51storm pic.twitter.com/zsnLyVwkeP - Ruslanliss (@rusya_martynenk) September 20, 2019

"Боже, прийди, забери мене, мені страшно", - пожартувала користувачка @ N0urMrad і прикріпила кадр з мультсеріалу "Сімпсони", де герої штурмують Зону 51 до початку цієї події в реальності.

Один з користувачів виклав фотографію бігунів під час штурму військової бази. "1999: з'являться літаючі машини, 2019:", підписав @__Ugochukwu свій мем.

"Сьогодні день, коли ми врятуємо Ніла", - написав @ismkaya і виклав відео, яке набрало 15 тисяч лайків. Користувач натякнув, що Ніл Армстронг - перша людина, що ступила на Місяць, - насправді був прибульцем.

Нагадаємо, раніше OBOZREVATEL розповідав, що в США пройшов так званий "штурм" секретної Зони 51, який широко висвітлювався в соціальних мережах.

