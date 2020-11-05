Штучний інтелект навчили визначати коронавірус по звуку кашлю

Дослідники Массачусетського технологічного інституту виявили, що люди, у яких немає симптомів коронавірусу, можуть відрізнятися від здорових людей тим, як вони кашляють.

Ці відмінності неможливо розшифрувати людським вухом. Але виявилося, що їх може визначити штучний інтелект, повідомили на сайті інституту.

Модель штучного інтелекту відрізняє безсимптомних людей від здорових за допомогою записів кашлю, які люди добровільно відправляють через мобільні телефони і ноутбуки.

Дослідники навчили модель десяткам тисяч зразків кашлю, а також вимовленим словам. Коли вони пропонували нейромережі нові записи кашлю, вона точно ідентифікувала 98,5% кашлю від людей, у яких було підтверджено наявність коронавірусу. Включаючи 100% кашлю від безсимптомних хворих з позитивним результатом на вірус.

Команда працює над включенням моделі в зручний для користувача додаток, який, якщо він буде схвалений і широко поширений, потенційно може стати безкоштовним, зручним і неінвазивним інструментом попереднього скринінгу для виявлення безсимптомних хворих коронавірусом.

Користувач зможе щодня входити в додаток, кашляти в свій телефон і миттєво отримувати інформацію про те, чи може він бути заражений.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, вчені провели ретроспективне дослідження, за результатами якого визначили, що нещеплених від грипу пацієнтів з коронавірусом частіше госпіталізували, ніж щеплених. З'ясувалося, що вакцина від грипу захищає від ускладнень коронавируса.