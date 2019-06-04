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/Суспільство

Штрафи злетять в 20 разів? Рада хоче посилити покарання для водіїв

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Верховна Рада України у вівторок, 4 липня, підтримала посилення покарання за безпідставну відмову в пільговому перевезенні громадян, які мають право на безкоштовний проїзд.

За основу проекту закону №10004 про внесення змін до статті 133-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо посилення відповідальності за безпідставну відмову в пільговому перевезенні окремих категорій громадян проголосував 231 нардеп.

Так, документом передбачається підвищити штрафи для водіїв зі 136 до 2550 грн.

Штрафи злетять в 20 разів? Рада хоче посилити покарання для водіїв
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У нинішньому законі регламентуються окремі категорії громадян, які мають право на безкоштовний проїзд:

  • пенсіонери;

  • люди з інвалідністю;

  • громадяни, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи;

  • ветерани війни.

Як писав OBOZREVATEL, в Україні досить популярна практика ігнорування цієї норми закону. Як з боку власників маршрутів, так і з боку водіїв.

Наприклад, в січні 2019 в Києві відмовилися безкоштовно везти учасника бойових дій. Свою відмову маршрутник аргументував тим, що "бандерівські корочки" вже давно не ходять, а за проїзд повинні платити всі.

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Місце
Україна
Теги
штрафыПДР
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Коментарі на сайті не модеровані
леня зе
леня зе
а минимальную зарплату пожнять до 12т.грн. слабо.пенсию хотя бы до 4000.
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