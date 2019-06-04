Штрафи злетять в 20 разів? Рада хоче посилити покарання для водіїв

Верховна Рада України у вівторок, 4 липня, підтримала посилення покарання за безпідставну відмову в пільговому перевезенні громадян, які мають право на безкоштовний проїзд.
За основу проекту закону №10004 про внесення змін до статті 133-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо посилення відповідальності за безпідставну відмову в пільговому перевезенні окремих категорій громадян проголосував 231 нардеп.
Так, документом передбачається підвищити штрафи для водіїв зі 136 до 2550 грн.
У нинішньому законі регламентуються окремі категорії громадян, які мають право на безкоштовний проїзд:
пенсіонери;
люди з інвалідністю;
громадяни, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи;
ветерани війни.
Як писав OBOZREVATEL, в Україні досить популярна практика ігнорування цієї норми закону. Як з боку власників маршрутів, так і з боку водіїв.
Наприклад, в січні 2019 в Києві відмовилися безкоштовно везти учасника бойових дій. Свою відмову маршрутник аргументував тим, що "бандерівські корочки" вже давно не ходять, а за проїзд повинні платити всі.
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