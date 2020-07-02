Штрафи за неносіння масок в Україні: Степанов назвав суми

Штраф за неносіння маски в громадському місці для фізосіб буде становити від 170 до 255 гривень, а для юросіб – від 3400 до 5100 грн.

Про це на брифінгу в четвер, 2 липня, розповів міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

Глава МОЗ зазначив, що такі штрафи з'являться в новому законопроєкті в разі його ухвалення Верховною Радою.

"Усі ці дії робляться заради здоров'я і життя наших громадян", – додав Степанов.

Нагадаємо, що в Україні планують посилити адміністративну відповідальність власників громадських установ і організацій, а також транспорту за недотримання відвідувачами і пасажирами маскового режиму.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві з 1 липня згідно з постановою уряду ухвалено рішення про посилення протиепідемічних заходів.