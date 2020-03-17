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18 березня • оновлено в 00:30
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Штрафи і в'язниця: поліція спростувала новий фейк про карантин в Україні

1.2т
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В Україні різко збільшилася кількість фейків після введення карантину через загрозу коронавірусу.

Про це повідомила пресслужба Національної поліції, спростувавши інформацію про те, що батьків нібито будуть штрафувати, якщо їхніх дітей помітять на вулиці. Також автори фейку стверджували про кримінальну відповідальність на термін від 2 до 5 років.

"Друзі, просимо вас використовувати лише офіційні повідомлення органів влади", – йдеться у повідомленні поліції.

На появу фейків напередодні також відреагував президент Володимир Зеленський, закликавши вірити лише офіційним джерелам, щоб не боятися, а сміятися над брехливими повідомленнями в соціальних мережах.

Штрафи і в'язниця за дітей: поліція спростувала новий фейк про карантин

Як писав OBOZREVATEL, станом на вечір 17 березня в Україні кількість заражених коронавірусом громадян збільшилася до 14 осіб, двоє з них – померли.

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Автор
Кирило Лютий
Тема
Коронавірус
Місце
Україна
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