Штрафи і в'язниця: поліція спростувала новий фейк про карантин в Україні

В Україні різко збільшилася кількість фейків після введення карантину через загрозу коронавірусу.

Про це повідомила пресслужба Національної поліції, спростувавши інформацію про те, що батьків нібито будуть штрафувати, якщо їхніх дітей помітять на вулиці. Також автори фейку стверджували про кримінальну відповідальність на термін від 2 до 5 років.

"Друзі, просимо вас використовувати лише офіційні повідомлення органів влади", – йдеться у повідомленні поліції.

На появу фейків напередодні також відреагував президент Володимир Зеленський, закликавши вірити лише офіційним джерелам, щоб не боятися, а сміятися над брехливими повідомленнями в соціальних мережах.

Друзі, просимо вас використовуват лишь офіційні ПОВІДОМЛЕННЯ ОРГАНІВ власти



Кіберполіція фіксує різке Збільшення віпадків розповсюдження чуток та неправдівої информации через введення у державі карантину 👉 https://t.co/9Q8TT0VgcY # фейк # безпека pic.twitter.com/w4ShgOxCkP - Національна Поліція (@NPU_GOV_UA) March 17, 2020

Як писав OBOZREVATEL, станом на вечір 17 березня в Україні кількість заражених коронавірусом громадян збільшилася до 14 осіб, двоє з них – померли.

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