Штраф у 8 тис. доларів і тести на парковках: як Австралія поборола COVID-19

В Австралії за останні кілька днів не зафіксовано жодного випадку зараження коронавірусом. Протягом п'яти місяців у країні діяв жорсткий карантин. Як розповіли жителі цієї країни, у кожному штаті були свої правила – десь жорсткіші, десь м'якші. З огляду на те, що Австралія розташована далеко від інших материків, її ринок набагато більший, ніж в інших країнах, замкнутий на собі. Дійсно є ті, хто за період пандемії втратив роботу, розорився або занепав. Проте до протестів це не призвело.

Детальніше про те, як Австралія пережила атаку COVID-19 без масок, але з величезними штрафами, OBOZREVATEL розповіли дві мешканки цієї країни.

Маска знадобилася лише під час відвідування лікаря

Колишня журналістка Тетяна Вежес уже кілька років живе в Австралії, в місті Брісбен. У березні з початком карантину Тетяна втратила роботу і три місяці змушена була сидіти вдома. Однак незважаючи на локдаун, уже 1 червня дівчина вийшла в новий офіс і зараз працює в галузі освіти.

Тетяна Вежес уже кілька років живе в Австралії

"Особисто я втратила роботу в березні. Три місяці нічого не могла знайти. Але з 1 червня вже вийшла на нову роботу і тепер ходжу в офіс щодня. Я зараз працюю в освітньому бізнесі. Наша компанія продовжує зростати, тому що багато хто перейшов на навчання онлайн. Після мене в компанію взяли ще 3-4 співробітників", – ділиться з OBOZREVATEL Тетяна.

Українка говорить, що в кожному штаті локдаун проходив по-різному.

"Карантин не оголошували на загальнодержавному рівні. Залежно від ситуації з коронавірусом локдаун вводили або в окремих містах, або в усьому штаті. Могли закрити кордони між штатами або між певними населеними пунктами. У штаті Вікторія карантин був набагато жорсткішим, ніж у мене, в Клінсленді, а Мельбурн найдовше сидів на карантині, бо в них був другий спалах коронавірусу. Їм тільки зараз дозволили виходити, а до цього вони всі сиділи по домівках", – описує ситуацію Тетяна.

У кожному штаті були свої правила карантину Instagram Тетяни Вежес

Однак у штаті, де живе українка, досі існують обмеження на відвідування кафе, барів і ресторанів, казино. Спортзали давно відкрили. У перші тижні, як і в Україні, в Австралії теж була невелика паніка, розкуповували туалетний папір, не було санітайзерів для рук. Потім усе налагодилося, і тепер нічого не бракує.

У перший час карантину було вжито жорсткі заходи, не дозволялося без поважної причини залишати свій будинок, тільки в магазин, до лікаря, у термінових справах. Потім ці обмеження пом'якшили, і австралійцям дозволили від'їжджати від будинку на відстань до 50 км. Якщо поліція зупиняла і з'ясовувалося, що людина покинула межі цього радіусу, то виникали питання, і можна було отримати штраф.

"Перші три місяці карантину, з березня по червень, виходити можна було по двоє людей і займатися спортом. Офісні співробітники могли ходити на роботу по черзі або працювати з дому. Головне, щоб в офісах дотримувалися норми. Наприклад, у мене в офісі вже в червні-липні один відділ працював на місці, інший – з дому. І між співробітниками повинно було бути одне робоче місце вільне. Мій хлопець теж ходив на роботу двічі на тиждень або один раз", – каже Тетяна.

Магазини в Австралії працювали

Що цікаво, в Австралії не змушували носити маски.

"Мені маска знадобилася тільки коли я їхала на прийом до свого лікаря. Я під'їхала на парковку, подзвонила, що вже тут. Лікар вийшов до мене, виміряв температуру, обробив мені руки, і в його супроводі я вирушила в кабінет. В інший час маски лежать у мене в машині про всяк випадок", – розповідає дівчина.

В Австралії налагодили систему тестування. За словами Тетяни, її знайомі під'їжджали на парковку, там до їхньої машини підходила спеціальна людина в повній екіпіровці. Пасажири опускали скло автомобіля, і в них брали матеріал для тесту. Не потрібно було навіть залишати свій автомобіль.

"Що стосується покарань, то в Австралії була гучна історія, коли дві молоді дівчини приїхали з Мельбурна в Брісбен і повідомили, що нібито на локдауні вони були в Мельбурні. Обидві вони виявилися з короною. Усі на них так розлютилися, що вони навіть потрапили в місцеву пресу. Вони були оштрафовані на 8 тисяч доларів за те, що надали владі неправдиву інформацію.

Тетяна розповіла, як в Австралії тестують на коронавірус Instagram Тетяни Вежес

Найпопулярнішим було те, що під час перетину кордонів штату тобі потрібно було два тижні перебувати на самоізоляції в готелі за свій рахунок. Це дуже дорого, за цей час можна заплатити тисячу доларів", – описує Тетяна.

Оскільки економіка Австралії дуже сильно сфокусована на внутрішньому ринку, вона постраждала.

"Але загалом у нас менше безробітних, ніж в Америці зараз. Переважно це стосувалося тих компаній, які створювали паніку і скорочували людей", – каже Тетяна.

Австралія не шкодує про жорсткі заходи

Австралійська журналістка Гоя Дмитріщак розповіла, що за даними її джерел в уряді Мельбурна, які побажали залишитися невідомими, в штаті Вікторія ситуація сильно відрізнялася від інших.

"У нас виникла проблема з готелями, яка загострилася. Тому я розумію, що були ухвалені погані політичні рішення, але ми дотримувались медичних інструкцій", – зазначила Дмитріщак.

Джерело каже, що уряд був стурбований економічними і психологічними проблемами, благополуччям людей, "але порівняно з іншими штатами і лідерами провінцій наш уряд знав, що перше, що потрібно зробити, – це знизити статистику захворюваності за допомогою обмежень".

У штаті Вікторія обмеження були найжорсткішими

Джерело в уряді Мельбурна як приклад наводить Канаду й каже, що там відмовилися від суворої ізоляції, побоюючись економічних наслідків.

"І тепер щодня в них 600-700 випадків коронавірусу. Ми не побоялися, ми зробили це. Не дозволяйте цим побоюванням впливати на ваше рішення з приводу того, що потрібно зробити в боротьбі з вірусом. Подивіться на Нову Зеландію, їм теж довелося піти на сувору ізоляцію. Підхід "нульової терпимості" до порушників в австралійському штаті Вікторія сприяв успішному результату", – говорить джерело в уряді.

Також журналістка зазначає, що уряд надавав підтримку бізнесу. Якби обмеження були зняті передчасно, то кількість хворих різко збільшилася б.