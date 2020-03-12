Штовханина із Сивохою: стало відомо про затримання

Правоохоронці затримали націоналістів, які влаштували штовханину із секретарем радника РНБО Сергієм Сивохою у КВЦ "Парковий" в Києві.

Відповідні відео опублікували на Telegram-каналі Pavlovsky News, а також журналіст Ян Доброносов. Нагадаємо, в "Парковому" 12 березня проходила презентація Національної платформи примирення і єдності (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

На кадрах видно, як силовики заштовхують учасників штовханини в автобуси. За словами затриманих, вони не знають, куди їх везуть. Однак один з учасників конфлікту Роман Чернишов написав на особистій сторінці у Facebook, що всіх повезли до Печерського РВВС. Що стосується журналістів, то їх поліція відмовилася пустити в автобусів для зйомки.

Поліція затримала учасників штовханини із Сивохою Скріншот відео

Тим часом на сторінці МВС України у Facebook з'явилося повідомлення про те, що поліція Києва розпочала кримінальне провадження за фактом подій під час презентації Національної платформи примирення і єдності.

"Дії правопорушників кваліфікують як хуліганство, вчинене групою осіб. Зараз в поліцію доправили 15 активних учасників події. Проводяться заходи щодо встановлення інших правопорушників. На місці події працює слідчо-оперативна група", – сказано в заяві правоохоронців.

Поліція затримала учасників штовханини із Сивохою Скріншот відео

Поліція затримала учасників штовханини із Сивохою Скріншот відео

Поліція затримала учасників штовханини із Сивохою Скріншот відео

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!