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12 березня • оновлено в 14:32
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Штовханина із Сивохою: стало відомо про затримання

6.1т
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Правоохоронці затримали націоналістів, які влаштували штовханину із секретарем радника РНБО Сергієм Сивохою у КВЦ "Парковий" в Києві.

Відповідні відео опублікували на Telegram-каналі Pavlovsky News, а також журналіст Ян Доброносов. Нагадаємо, в "Парковому" 12 березня проходила презентація Національної платформи примирення і єдності (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

На кадрах видно, як силовики заштовхують учасників штовханини в автобуси. За словами затриманих, вони не знають, куди їх везуть. Однак один з учасників конфлікту Роман Чернишов написав на особистій сторінці у Facebook, що всіх повезли до Печерського РВВС. Що стосується журналістів, то їх поліція відмовилася пустити в автобусів для зйомки.

Поліція затримала учасників штовханини із Сивохою

Поліція затримала учасників штовханини із Сивохою

Скріншот відео

Тим часом на сторінці МВС України у Facebook з'явилося повідомлення про те, що поліція Києва розпочала кримінальне провадження за фактом подій під час презентації Національної платформи примирення і єдності.

"Дії правопорушників кваліфікують як хуліганство, вчинене групою осіб. Зараз в поліцію доправили 15 активних учасників події. Проводяться заходи щодо встановлення інших правопорушників. На місці події працює слідчо-оперативна група", – сказано в заяві правоохоронців.

Поліція затримала учасників штовханини із Сивохою

Поліція затримала учасників штовханини із Сивохою

Скріншот відео

Поліція затримала учасників штовханини із Сивохою

Поліція затримала учасників штовханини із Сивохою

Скріншот відео

Поліція затримала учасників штовханини із Сивохою

Поліція затримала учасників штовханини із Сивохою

Скріншот відео

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Вікторія Довгань Вікторія Довгань
Особа
Сергій Сивохо
Місце
Україна Київ
Теги
Національна поліція України Міністерство внутрішніх справ України Національний корпус РНБО
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Иваненко Виталий
Иваненко Виталий
Пoпoлнять укpaинские добpoбаты cc, уkoмплектованные на 60-70%, для ocвобoждения Донбacca аХтивисты не спешат.....освобoждaть Кpым вooбще желaющих xpeн с огнем найдешь!! А тут кули...xepoи!!
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Утилизировать карателей.
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Слобожанский Артем
Слобожанский Артем
Как взяли,так и отпустят,вопрос ,который поднимает Сивохо,должен быть вынесен на референдум!!!!Не может один человек,волею случая ставший советником,принимать решение за всю страну!
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Слобожанский Артем
Слобожанский Артем
Plotnikov Alex, кто бы там есчо гаварил,сидеть на укросайтах ,лишь бы не работать)))
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Plotnikov Alex
Plotnikov Alex
Слобожанский Артем, тебе лишь бы не работать, референдумы одни подавай
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