Штовханина із Сивохою: стало відомо про затримання

Правоохоронці затримали націоналістів, які влаштували штовханину із секретарем радника РНБО Сергієм Сивохою у КВЦ "Парковий" в Києві.
Відповідні відео опублікували на Telegram-каналі Pavlovsky News, а також журналіст Ян Доброносов. Нагадаємо, в "Парковому" 12 березня проходила презентація Національної платформи примирення і єдності (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).
На кадрах видно, як силовики заштовхують учасників штовханини в автобуси. За словами затриманих, вони не знають, куди їх везуть. Однак один з учасників конфлікту Роман Чернишов написав на особистій сторінці у Facebook, що всіх повезли до Печерського РВВС. Що стосується журналістів, то їх поліція відмовилася пустити в автобусів для зйомки.
Поліція затримала учасників штовханини із Сивохою
Скріншот відео
Тим часом на сторінці МВС України у Facebook з'явилося повідомлення про те, що поліція Києва розпочала кримінальне провадження за фактом подій під час презентації Національної платформи примирення і єдності.
"Дії правопорушників кваліфікують як хуліганство, вчинене групою осіб. Зараз в поліцію доправили 15 активних учасників події. Проводяться заходи щодо встановлення інших правопорушників. На місці події працює слідчо-оперативна група", – сказано в заяві правоохоронців.
Поліція затримала учасників штовханини із Сивохою
Скріншот відео
Поліція затримала учасників штовханини із Сивохою
Скріншот відео
Поліція затримала учасників штовханини із Сивохою
Скріншот відео
Як повідомляв OBOZREVATEL:
12 березня Сивохо представив Національну платформу примирення і єдності. В ході виступу він заявив, що за шість років збройного конфлікту на ньому хтось збагачується, а хтось помирає і хоронить рідних людей. Отже, підкреслив радник секретаря РНБО, Україні потрібен мир.
Після цього ветеран полку "Азов" Сергій Тамарін зірвав виступ Сивохи, обізвавши його зрадником і ворогом України.
Пізніше конфлікт переріс у штовханину. Сивохо після слів Тамаріна покинув зал, де проходила презентація, однак представники "Нацкорпусу" пішли за ним. У холі його штовхнули, і радник секретаря РНБО впав.
Сивохо відреагував на скандал і звинуватив націоналістів у розпалюванні війни.
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