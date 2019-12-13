Штормовий вітер: синоптики дали прогноз погоди в Україні

В Україні в п'ятницю, 13 грудня, очікується вітряна і похмура погода. Морозів при цьому не буде.

Про це повідомляє Укргідрометцентр. Найтепліше буде на півдні країни. У Криму температура повітря досягне +7 градусів.

На заході країни буде до +4 градусів, без опадів. Невеликий дощ можливий в Ужгороді. У центрі буде до +3, на сході до +3. Дощі також пройдуть на півдні України. Заморозки до -1 можливі при цьому лише в центрі країни.

У Києві в п'ятницю 0...+2 градуси, без опадів.

"Вдень 13 травня в західних областях і на Приазов'ї пориви вітру 15-20 м/с (I рівень небезпеки, жовтий)", – додали синоптики.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 13 грудня, істотно не зміниться погода. Морозов не передбачається, а кількість опадів збільшиться лише на вихідних.

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