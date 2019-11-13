Штормовий вітер і туман: в Україні різко погіршиться погода

У середу, 13 листопада, на території України погіршиться погода, оголошено штормове попередження.

Як повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій, посилаючись на дані Гідрометцентру, в західних областях пориви вітру становитимуть 15-20 м/с.

Вночі та вранці в центральних областях прогнозується туман, видимість 200-500 м (І рівень небезпеки, жовтий).

Туман 24 канал

У всіх областях, крім Закарпатської, сьогодні буде суха погода. Вдень температура повітря складе від +10 до +15.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 13 листопада в Україні прийде потепління, завдяки повітряній масі, яка переміститься з південного заходу – з Балканського півострова.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!