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21 лютого • оновлено в 13:22
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Штормовий вітер і сніг: синоптикиня уточнила прогноз на вихідні в Україні

1.3т
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На вихідних, 22-23 лютого, в Україні очікується погіршання погодних умов – аж до початку шторму.

Такий прогноз дала синоптикиня Наталія Діденко на своїй сторінці у Facebook. Так, за її словами, в суботу, 22 лютого, буде без опадів, щонайбільше місцями туман. А в неділю атмосферний фронт зумовить у більшості областей дощ, місцями мокрий сніг та поривчастий, вже до штормових поривів, вітер.

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В Україні різко зіпсується погода: де чекати снігу

Погода в Україні

Погода в Україні

Ілюстрація

"Температура повітря в нічні години буде коливатися в межах -4...+3°, а протягом дня очікується +3...+7°, на півдні та заході місцями +5...+9°, на сході буде свіжіше, +1...+4°", – сказано в повідомленні.

У Києві в суботу, 22 лютого, очікується переважно суха погода, а в неділю атмосферний фронт піджене дощ, подукуди з мокрим снігом. Температура повітря вночі приблизно 0°, в денні години +5°.

Як повідомляв OBOZREVATEL, кліматологи попередили, що в разі, якщо в Україні збережуться справжні темпи підвищення температури, частина її ризикує перетворитися на пустелю.

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Автор
Вікторія Жмайло Вікторія Жмайло
Тема
Прогноз погоди
Місце
Україна
Тег
погода
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