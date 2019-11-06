Штормовий вітер і сильні дощі: в Україні різко погіршиться погода

У середу, 6 листопада, в Україні очікується штормовий вітер, а також сильні дощі. Так, найбільш інтенсивні опади прогнозуються у Карпатському регіоні.

Як уточнює Укргідрометцентр: у західних областях дощ, в окремих районах гроза, на Закарпатті і Прикарпатті вночі і вранці значний дощ, у північних та Вінницькій областях місцями невеликий дощ. На решті території – без опадів.

Негода в Україні Ілюстрація

Вітер південно-західний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с. Температура вночі 6-11° тепла; вдень 15-20°, у більшості західних областей 11-16°.

У Києві вночі без опадів, вдень місцями невеликий дощ; пориви південно-західного вітру 15-20 м/с; температура вночі 9-11°, вдень 17-19°.

Як повідомляв OBOZREVATEL, справжня зима прийде в Україну з 12 грудня. До кінця ж листопада буде триматися плюсова температура за винятком періоду з 17 по 23 листопада.

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