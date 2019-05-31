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Штормове попередження в Україні: синоптики повідомили про негоду

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На території України в п'ятницю, 31 травня, через погіршення погодних умов оголошено штормове попередження.

За даними Укргідрометцентру, в більшості західних, північних, центральних та Одеській областях очікуються грози, вдень місцями град і шквали 15-20 м/с.

Температура в західних областях удень становитиме +18... +23 градуси; на решті території вдень +28... +33 градуси.

Погода в Україні

Погода в Україні

Корреспондент.net

Штормове попередження в Україні: синоптики повідомили про негоду
Новини
Гради, шквали і +33: синоптики уточнили прогноз по Україні

У Києві протягом 31 травня прогнозуються дощі з грозами. Вітер північний, 7-12 м/с. Температура вночі +15... +17, удень +25... +27 градусів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, на території України в перші дні літа, 1-2 червня, очікується спекотна і дощова погода.

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Тема
Прогноз погоди
Місце
Україна
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