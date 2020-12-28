Штормове попередження оголошено майже у всіх регіонах України: чого чекати від погоди

У понеділок, 28 грудня, в більшості регіонів України істотно погіршаться погодні умови через сильний вітер та мокрий сніг з дощами.

Як повідомила пресслужба Укргідрометцентру, у звязку з цим оголошено І рівень небезпечності, жовтий. Зокрема, швидкість поривів досягатиме 15-20 м/с, а в Карпатах – взагалі 25-30 м/с. Крім того, на півдні, в центрі, на заході та півночі також очікується ожеледь та ожеледиця.

Що ж стосується опадів, то, за інформацією пресслужби Укравтодору, мокрий сніг випаде вночі на Правобережжі, а дощі охоплять майже всю територію України вдень (за винятком південного сходу).

Зокрема, із самого ранку дощ пройшов у Одеській, Черкаській та Закарпатській областях. У Вінницькій області спостерігалася мряка, а на Харківщині та Луганщині – туман.

В Україні оголосили штормове попередження. Пресслужба Укргідромтцентру

Через таку погодну ситуацію водіїв закликали зважати на те, що покриття на дорогах державного значення в областях з опадами мокре, а в Луганській, Черкаській та Дніпропетровській області – місцями ожеледиця.

Однак спеціальні служби для уникнення аварійних ситуацій провели роботи для усунення слизькості на автошляхах. Відтак, проїзд всіма ділянками доріг державного значення забезпечено.

У Київській області, за даними на Telegram-каналі Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС), вранці та вдень пориви вітру досягатимуть 15-20 м/с, а також буде ожеледь й ожеледиця на дорогах.

Як повідомляв OBOZREVATEL, сонячна та суха погода, за прогнозами синоптиків, 28 грудня збережеться лише на сході України. Водночас, там буде найхолодніше – до -10 градусів уночі та -1...-3 вдень. На решті територій – 0...+6 градусів, а на півдні – взагалі +9.