Шторм і ураганний вітер: синоптик попередила про погіршення погоди в Україні

На півдні України, зокрема Приазов'ї, Кирилівці та Запоріжжі, 30 травня очікується поривчастий вітер північно-східного напрямку - до сильного і навіть штормового.

Надалі вітер стихне, однак на слабкий не варто розраховувати - очікується помірний, повідомила на своїй сторінці в Facebook синоптик Наталія Діденко.

"Шторм, дощ і сильний вітер в Кирилівці, що на Приазовському Запоріжжі, наробили в сукупності серйозних збитків. Затоплені будівлі, дороги перетворилися на річки і навіть іноді відпочиваючі не могли вийти з приміщень через стихійне лихо", - повідомила вона.

За словами Діденко, на північному сході від України розташувався антициклон, а з боку Туреччини, Чорного моря крутиться живий циклон.

"Саме протистояння цих двох метеоантіподів спричинило посилення вітру. Плюс, як правило, Приазов'є - таке місце, де найтонші умови для посилення вітру матеріалізуються моментально. Такий собі вітряний полюс України", - додала синоптик.

Набагато посилиться вітер в Приазов'ї і Запоріжжі 31 травня і вночі і вранці 1 червня.

Переважати буде суха погода, лише вдень 31 травня, в четвер, ймовірність в південно-східній частині України локального дощу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше стало відомо, що в найближчі дні Україна разом з усією Європою зануриться в спеку, при цьому опадів в країні не передбачається.