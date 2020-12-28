Штам коронавірусу в Україні не такий, як в інших країнах Європи, – вчений

Розповсюджений в Україні штам коронавірусу не такий контагіозний (заразливий), як віруси в інших країнах на заході Європи.

Як сказав в інтерв’ю "РБК-Україна" академік Сергій Комісаренко, головний чинник, який може впливати на спад захворюваності – це поведінка самого вірусу.

"Він стає то більш контагіозний, то менш контагіозний. Поки що немає новин про те, що вірус стає більш чи менш летальний, що він спричиняє більш жорстке чи полегшене захворювання. Його поведінка щодо перебігу захворювання поки що не змінилася. Але його контагіозність змінюється", – зазначив він.

За словами вченого, для точного визначення контагіозності коронавірусу в Україні потрібно проаналізувати структуру геному чи геномів цього вірусу й порівняти з іншими, але у нас поки цього не робиться.

Він додав, що другий чинник спаду захворюваності в Україні, також вкрай важливий, – це те, що громадяни поступово починають розуміти небезпечність COVID-19 і починають більш ретельно виконувати рекомендації карантину: маски, миття рук і дистанціювання.

Контагіозність – це виділення збудника з організму хворого чи носія і його поширення через довкілля та проникнення у сприйнятливий організм. Ця властивість сприяє епідемічному поширенню інфекційних хвороб. Заразливість безпосередньо залежить від особливостей збудника та механізму передачі інфекції.

Як повідомляв OBOZREVATEL, новий, більш заразний штам коронавірусу вже виявлений у восьми державах Європи.

За останню добу кількість хворих на COVID-19 в Україні стрімко зменшилась. Виявлено 4385 нових випадків, що на 1,7 тисячі менше, ніж за день до цього.