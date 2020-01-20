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20 січня • оновлено в 18:51
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/ Суспільство

Обстріли і втрати в Золотому: в ООС відреагували на звинувачення у брехні

1.7т
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У штабі Операції об'єднаних сил спростовують інформацію про обстріли в зоні розведення військ в районі населеного пункту Золоте-4.

Про це в коментарі OBOZREVATEL повідомили в прес-центрі ОС. Там підтвердили, що обстріли близько н.п. Золоте ведуться, проте вони не зачіпають ділянку розведення військ.

"Якщо брати ділянку розведення, то вона проходить в районі н.п. Катеринівка, під н.п. Золоте, і трохи зачіпає територію Золоте-4", – нагадали в ООС.

Карта розведення військ в Золотому-4

Карта розведення військ в Золотому-4

А ось бойові дії в останні дні розв'язалися трохи вище, над Золотим 4 і 5, ближче до н.п. Оріхове, відзначили в прес-центрі штабу.

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"Якщо дивитися по супутниковій карті, видно, що уздовж від Золотого до Золотого-5 йдуть терикони, грубо кажучи, ось від них до Оріхового йдуть українські позиції, і ці позиції обстрілюють уздовж всієї лінії. Обстріли йдуть з непідконтрольних Україні населених пунктів Донецьке, Голубівське і Березовське. Щось потрапляє на Оріхове, а щось на Золоте-4, але більшість все ж на Оріхове, тому вказуємо у зведеннях його", – розповіли в прес-штабі.

У прес-центрі ООС також повідомили, що загиблий 19 січня український військовий воював в районі Золоте-Оріхове. Даних по постраждалим штаб не отримав: "Швидше за все, їх не було", сказали нам.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Світлана Гудкова Світлана Гудкова
Тема
Ексклюзив
Місце
Україна
Теги
Донбас Збройні сили України ООС
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Костюченко Григорий
Костюченко Григорий
Что за бред?!.Какая разница по какому пальцу молотком в**бал,рука болит!.Слушая объяснение этого осла , хочется спросить:как так выходит,что при ударе в ухо,получают сотрясение мозга?!.Это уже даже не "Лига Смеха,это "Скотный Двор"!.
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