Обстріли і втрати в Золотому: в ООС відреагували на звинувачення у брехні

У штабі Операції об'єднаних сил спростовують інформацію про обстріли в зоні розведення військ в районі населеного пункту Золоте-4.
Про це в коментарі OBOZREVATEL повідомили в прес-центрі ОС. Там підтвердили, що обстріли близько н.п. Золоте ведуться, проте вони не зачіпають ділянку розведення військ.
"Якщо брати ділянку розведення, то вона проходить в районі н.п. Катеринівка, під н.п. Золоте, і трохи зачіпає територію Золоте-4", – нагадали в ООС.
Карта розведення військ в Золотому-4
А ось бойові дії в останні дні розв'язалися трохи вище, над Золотим 4 і 5, ближче до н.п. Оріхове, відзначили в прес-центрі штабу.
"Якщо дивитися по супутниковій карті, видно, що уздовж від Золотого до Золотого-5 йдуть терикони, грубо кажучи, ось від них до Оріхового йдуть українські позиції, і ці позиції обстрілюють уздовж всієї лінії. Обстріли йдуть з непідконтрольних Україні населених пунктів Донецьке, Голубівське і Березовське. Щось потрапляє на Оріхове, а щось на Золоте-4, але більшість все ж на Оріхове, тому вказуємо у зведеннях його", – розповіли в прес-штабі.
У прес-центрі ООС також повідомили, що загиблий 19 січня український військовий воював в районі Золоте-Оріхове. Даних по постраждалим штаб не отримав: "Швидше за все, їх не було", сказали нам.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
15 січня ворожий снайпер убив 24-річного воїна Збройних сил України Олексія Кучкина. Чоловік був родом з Харківщини.
Також загинув 24-річний Олексій Василевський. Боєць "Штабу національної захисту" помер від кулі снайпера.
16 січня, терористи "Л / ДНР" 9 разів порушили режим припинення вогню. В результаті обстрілу один український військовослужбовець загинув.
18 січня від кулі ворога загинув український воїн Валерій Закусило з 72 бригади Чорних Запорожців.
19 січня загинув ще один боєць 72-ї бригади Олександр Слободанюк.
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