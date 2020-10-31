Штаб ООС уточнив зведення після загибелі двох бійців ЗСУ на Донбасі

За минулу добу, 30 жовтня, озброєні формування Російської Федерації три рази порушили режим припинення вогню на Донбасі.

Так, недалеко від населеного пункту Водяне противник двічі вів вогонь з гранатометів різних систем і стрілецької зброї, в результаті чого двоє військовослужбовців загинули, повідомили в пресслужбі штабу ООС.

На вогневі провокації супротивника українські підрозділи дали адекватну відповідь.

"Провокації ворога продовжилися ближче до обіду – противник знову відкривав вогонь зі стрілецької зброї на цій же ділянці", – йдеться в повідомленні.

Постріли не становили загрози життю і здоров'ю військовослужбовців Об'єднаних сил.

Нагадаємо, що в результаті ворожого обстрілу на Донбасі загинули сержант Бондарюк Володимир Володимирович і старший сержант Старостін Михайло Григорович.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, терористи "Л/ДНР" в ніч на 30 жовтня обстрілювали всі ділянки на лінії фронту в зоні проведення ООС на Донбасі.