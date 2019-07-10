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"Шпроти", бл*дь! "Скабєєву затрясло в прямому ефірі через слова Кошового. Відео

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Російська пропагандистка Ольга Скабєєва різко відреагувала на інтерв'ю українського шоумена, лідера "Квартал 95" Євгена Кошового.

У програмі на росТБ обговорювалася пропозиція українця відправити президента РФ Володимира Путіна і Скабєєву в капсулі на Марс.

"Я не хочу його (Путіна – Ред.) бачити. Я хочу, щоб він полетів в космос на х*р ... Зателефонувати (Ілону) Маску і сказати: зроби капсулу для Путіна. І все. Досвідос. Путіна туди посадити, Скабєєву ... Не знаю, хто там ще каже, що "їх там немає". Ось всіх цих посадити в одну капсулу, назвати її "Шпроти", бл*дь, і – фіть! – на Місяць або на Марс. Ось це буде поїздка!" – розповів шоумен в інтерв'ю.

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При цьому Кошовий зазначив, що Путіна і Скабєєву потрібно відправити в космос в один кінець: "One way ticket thirty seconds to Mars".

На таке різке висловлювання Скабєєву буквально почало трясти, вона стиснула губи, щоб угамувати тремтіння. Пропагандистка стискала руки і поправляла рукава. При цьому замість неї говорив її чоловік і співведучий Євген Попов. Скабєєва лише згадала, що Кошовий це та людина, яку цілував президент України Володимир Зеленський. Потім слово в студії взяв гість програми і тема розмови була змінена.

Ольга Скабєєва

Ольга Скабєєва

Скріншот

Ольга Скабєєва і Євген Попов

Ольга Скабєєва і Євген Попов

Скріншот

Ольга Скабєєва

Ольга Скабєєва

Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, топ-пропагандистка Кремля Ольга Скабеева в зв'язку з погіршенням російсько-грузинських відносин заявила, що "Грузії немає", ніж розгнівала мережу.

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Тема
російська пропаганда
Особи
Ольга Скабєєва Євген Кошовий
Тег
пропаганда
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